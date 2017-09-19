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Специальным гостем праздника «Воевода Шуйский» 23 сентября станет музыкальная группа, выступающая в стиле фолк-рок

Специальным гостем праздника «Воевода Шуйский», который псковичи отметят 23 сентября, станет музыкальная группа, выступающая в стиле фолк-рок «Вольный Ветер». Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-центре Молодежного центра.

Группа «Вольный Ветер» была создана в 2010 году. Музыканты выступали и выступают на таких площадках, как «Майское дерево» (Выборг), фестиваль «ДракКон» (В. Новгород), на Ганзейских днях и, конечно, группа давно уже является надежным другом Молодежного центра. Ребята исполняют средневековую музыку, причем, как известные композиции, так и свои песни. 

Напомним, гостей праздника ожидает пять площадок: историческая, ремесленная, музыкальная, зрелищная и сытный двор. Начало в 12:00.

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