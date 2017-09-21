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Общество

Преподаватель ПсковГУ вошла в топ-100 самых цитируемых российских учёных

Заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного образования Псковского государственного университета, доктор филологических наук, профессор Татьяна Никитина снова вошла в топ-100 самых цитируемых российских учёных в разделе «Языкознание». Псковичка занимает 98-е место.

Напомним, что по итогам и 2014-го, и 2015 года Татьяна Никитина также была включена в сотню самых цитируемых российских филологов.

Татьяна Никитина  в 1976 году окончила Ленинградский государственный университет (филологический факультет), в 1985 году защитила кандидатскую диссертацию (ЛГУ), в 1995 году – докторскую диссертацию (СПбГУ).

Содержание её профессиональной деятельности - русский язык как иностранный, современные проблемы фразеологии, современная русская лексикография: актуальные вопросы теории и практики, филологическое образование педагога.

Научно-исследовательскую работу Татьяна Никитина ведёт по теме: «Лексикографическая интерпретация русской лексики и фразеологии в современных парадигмах лингвистики и лингводидактики».  Она имеет более 200 публикаций по проблемам научного исследования.

Кроме того, профессор играет на ударных инструментах. С 2000 по 2001 год была барабанщицей рок-группы «Бао-бабы», с 2002 года  играет на ударных в рок-группе «Отцы и дети» (Псков).

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