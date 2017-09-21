«Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборется за Оскар

21:21, 21 сентября 2017, ПАИ

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева на «Оскар». Об этом сообщает ТАСС.

Решение о выдвижении от России работы Звягинцева было принято на специальном заседании оскаровского комитета в Доме кино Союза кинематографистов. Помимо «Нелюбви» на выдвижение претендовали также «Теснота» Кантемира Балагова, «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта и другие ленты.

Премьера «Нелюбви» состоялась в рамках основного конкурса 70-го Каннского кинофестиваля. Работу Андрея Звягинцева отметили значимым призом жюри. В картине также снялась актриса из Пскова Марина Васильева. Рецензию Муслима Камалова можно прочитать здесь.