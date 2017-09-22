С двукратным перевесом Цецерский победил Брячака в голосовании за пост главы Пскова

12:03, 22 сентября 2017, ПАИ

​Иван Цецерский переизбран на пост главы Пскова на новый 5-летний срок. Такое решение приняли сегодня большинство депутатов Псковской городской Думы 6-го созыва в ходе тайного голосования на установочной сессии.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, за избрание главой города Цецерского проголосовали 16 депутатов. Его оппоненту, лидеру регионального отделения «Справедливой России» Олегу Брячаку отдали свои голоса 8 народных избранников. 1 бюллетень был признан недействительным: перед голосование представитель «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что партия приняла решение не поддерживать ни одного из этих 2-х кандидатов.

Отметим, в ходе сессии на должность главы муниципалитета представителями оппозиции также были выдвинуты единороссы Елена Полонская и Григорий Стороненков, однако они взяли самоотвод.

​Добавим, Иван Цецерский занимает пост главы Пскова уже 8 лет, сегодня он избран на эту должность в третий раз.