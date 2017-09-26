Около 400 студентов собрал «Поход первокурсника-2017» в Псковском районе

21:08, 26 сентября 2017, ПАИ

В минувшие выходные в деревне Подборовье Псковского района прошел очередной «Поход первокурсника», который собрал около 400 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодежного центра Пскова.

Ежегодный Поход первокурсника был посвящен семилетию молодежного центра. Студенты из Псковского филиала Академии ФСИН России творчески подошли к традиционному конкурсу поваров – приготовили салат в виде дома. «Также студенты удивили организаторов приготовленными в походных условиях хачапури, медовыми ребрышками, оладушками и разнообразными десертами», - отметили в пресс-службе.

Также студенты в походе смогли проявить свои вокальные и артистические данные в новом для мероприятия конкурсе «Караоке-битва», который помогла организовать Творческая компания «Астра видео».

Кульминацией всего Похода и одной из главных его составляющих стало посвящение первокурсников в студенты. По словам организаторов, целью посвящения, как и всего Похода в целом, является повышение сплоченности студенческой молодежи и активное вовлечение первокурсников в студенческую жизнь.

Победителем в общем соревновательном зачете стала команда факультета менеджмента ПсковГУ «Лемуры», но сразу за спиной у них, с минимальным отрывом, стоит финансово-экономический факультет ПсковГУ и команда «Типа грибы». А третье место заняла так же команда факультета менеджмента «Позитив», которые уже не первый год в тройке призеров. «Отдельно хочется отметить команду выпускников «1 курс», по правилам они не могли бороться за призовые места, однако, все задания выполняли в полную силу и даже расстраивались, когда что-то не получалось», – отметили организаторы.

Обязательной (и входящей в турнирную таблицу) является эко-акция: студенты собирают мусор на поляне, где провели два дня, и на прилегающей к ней территории леса.

Поход организовал Молодежный центр Пскова совместно с ПсковГУ при поддержке Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, Студенческого правительства Пскова, проекта «Река истории», Федерации армрестлинга.