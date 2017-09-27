Ольга Голодец поддержала предложения псковских властей по выделению допсредств на подготовку к Ганзе-2019

13:56, 27 сентября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 сентября, в Москве в Доме Правительства РФ состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове в 2019 году под председательством вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Возглавляет псковскую делегацию губернатор Псковской области Андрей Турчак, в её составе также первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова, вице-губернатор Александр Кузнецов, председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева, начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина, председатель Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева, глава Пскова Иван Цецерский.

Рассказывая о ходе подготовки Ганзейских дней, Андрей Турчак и Иван Цецерский подробно остановились на проблемных вопросах. Глава Пскова предложил рассмотреть возможность провести реконструкцию Зеленого театра в 2018 году, согласно проектно-сметной документации на это потребуется 100 млн рублей. Кроме того, необходима сумма в размере 115 млн рублей для завершения работ по реконструкции залов в здании МБУК «Городской культурный центр», в котором будут проходить протокольные мероприятия Ганзы. Отдельно глава города остановился на ремонте дворов и общественных пространств. Он подчеркнул, что, несмотря на двукратное увеличение объёмов подлежащих ремонту территорий в этом году, требуется дополнительное финансирование по программе «Формирование комфортной городской среды» целевым порядком в размере 200 млн рублей для благоустройства около 300 дворов и общественных пространств.

Также Иван Цецерский уведомил членов федерального оргкомитета, что в настоящий момент в Пскове признаны аварийными 69 домов, и обратился с просьбой в исключительном порядке согласовать расселение 315 семей, проживающих в этих домах, за счет средств Фонда реформирования ЖКХ: объем необходимого финансирования – 600 млн рублей. Напомним, в Пскове к началу сентября ключи от новых квартир получили 97 семей, которые расселяются в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». Губернатор поддержал предложения главы города.

Ольга Голодец дала поручения соответствующим министерствам выделить запрашиваемые средства.

Заслушав информацию главы Пскова о порядке оформления виз для членов официальных делегаций, представляющих города - члены Международного Ганзейского союза Нового времени, Ольга Голодец поручила консульскому департаменту МИД России направить в российские загранучреждения в европейских странах указания о выдаче виз на основании письменного обращения (приглашения), оформленного на бланке оргкомитета; освободить приглашенных иностранных граждан от взимания сборов за оформление виз; информировать визовые центры в Бельгии, Великобритании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Исландии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Польше, Швеции, Шотландии о перенаправлении представителей официальных делегаций-участников Ганзейских дней в Пскове для получения виз в соответствующие консульства.

Ольга Голодец дала поручение членам псковской делегации принять участие в заседании правительственной комиссии, по результатам которой планируется выделение нескольких сотен миллионов рублей для реконструкции стадиона «Машиностроитель». Вице-премьер категорично отнеслась к суждениям отдельных федеральных чиновников о недостатке финансовых средств и подчеркнула, что Псков - особый город, форпост России, и требует особого отношения федерального центра. «Необходимо учесть и то, что Псков сумел добиться права проводить у себя Международные Ганзейские дни, федеральный центр должен помочь псковичам провести значимый праздник на высоком уровне», - заявила она. Ольга Голодец добавила, что не дело, когда в центре Пскова существует стадион в таком плачевном состоянии. Губернатор и глава Пскова поблагодарили Ольгу Голодец за поддержку.