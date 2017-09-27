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Общество

За передачу полномочий по установке тарифов на перевозки выступили профильные комитеты Псковской области

Передачу полномочий по установлению тарифов на пассажирские перевозки от органов местного самоуправления региональной власти поддержали профильные госкомитеты Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета Псковского областного Собрания по по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию 27 сентября.
Докладчиком по данному вопросу выступила глава Дновского района Валентина Тюрина. Она отметила, что вопрос о передаче полномочий был рассмотрен на заседании Ассоциации муниципальных образований Псковской области и все главы районов поддержали его.

Первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по тарифам Виталий Суриков заявил о готовности комитета взять на себя обязанности по установке тарифов на пассажирские перевозки в районах области.

«Здесь есть важный момент - сейчас ответственность перед избирателями несёт орган местного самоуправления, а потом будет администрация Псковской области», - заметил руководитель комитета облсобрания по АПК Александр Братчиков. Кроме того, он высказал мнение, что несправедливо устанавливать единый тариф для всех муниципалитетов.

На это первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков заявил, что с точки зрения организации перевозок устанавливать тарифы администрации области удобнее, поскольку 90% всех пассажирских перевозок на территории региона осуществляют два государственных предприятия. Также он подчеркнул, что Госкомитет по транспорту поддерживает предложение муниципалитетов.

Парламентарии также одобрили законопроект и рекомендовали принять его на завтрашней сессии.

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