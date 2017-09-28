До конца голосования за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017» осталось чуть более суток
До конца голосования за участниц конкурса «Миссис Бабушка Псков 2017», которое проходит на сайте Псковского агентства информации, осталось чуть более суток.
Проголосовать за понравившихся номинанток можно здесь >>>
Голосование завершится 29 сентября в 18:00.
Напомним, подобный конкурс проходит в Пскове впервые. Его финал состоится 1 октября — в День пожилого человека — в 15:00 в аквапарке «Акваполис». Подробная информация о мероприятии по телефону 701-101.
Организаторы конкурса:
продюсерский центр «Королев продакшн» - https://vk.com/baccarashow
«Медиа-Холдинг Псковской области» - https://vk.com/paipskov
Аквапарк «Акваполис» - https://vk.com/akvaparkpskov
Официальный визажисты и стилисты конкурса:
Татьяна Серова - https://vk.com/id115814087
Ольга Новичкова - https://vk.com/olya_novichkova
Официальный фотограф:
Ирина Большакова - https://vk.com/saara
Спонсоры:
Сеть магазинов «Glance» - https://vk.com/glance_pskov
ТЦ «Максимус» - https://vk.com/maximus60
Фитнес клуб XPRESS - https://vk.com/xpress.club
Кулинарная мастерская «Хлебосол» - https://vk.com/hlebosol_pskov
ТК «Пик 60» - https://vk.com/pic60
Бьюти -сообщество «ORIPROFI» - https://vk.com/77oriprofi
ЖК «Европа» - https://vk.com/novostroy60
Фирменная пекарня «Пирогов» - https://vk.com/pirogovmnogo
Салон цветов «Флоренция» - https://vk.com/cvetyvpskove
Санаторий «Хилово» - https://vk.com/sanhilovo
Академия Большого тенниса в Пскове - https://vk.com/public121831678
Студия красоты «Lorraine»- https://vk.com/lorraine60
Информационная поддержка:
Радио «Дача» - https://vk.com/club20882419
Радио «7 небо» - https://vk.com/club20882419
Комсомольская правда - Псков - https://vk.com/kp_pskov
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