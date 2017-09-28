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Общество

Наталья Зеленкова о смерти на футбольном поле: В любительском спорте каждый отвечает за себя

«В любительском спорте каждый отвечает за себя», - прокомментировала заместитель начальника отдела по учебно-спортивной работе Государственного комита Псковской области по физкультуре и спорту Наталья Зеленкова августовское происшествие на стадионе «747», когда во время любительского матча по футболу неожиданно скончался 50-летний мужчина. Об этом с пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это была любительская встреча: «Вась, приходи, Петь, приходи, поиграем, а потом в баньку». Собрались люди по интересам. Это было бессистемное мероприятие, а в итоге погиб взрослый человек, около 50 лет. То ли инсульт, то ли инфаркт. Каждый человек должен отвечать за себя, нагрузки должны быть дозированными», - подчеркнула Наталья Зеленкова.

Заместитель главного врача Детской областной больницы по клинико-экспертной работе Елена Пугачёва присоединилась к коллеге и попросила не перекладывать ответственность на спортивный комитет или Минздрав. «За все отвечает сам человек. Мы можем всегда искать виноватых. Когда у нас ребенок, ответственность несут родители, но как только ему исполнилось 18 лет, молодой человек, думая, что с ним никогда ничего не случится, беспечно относится к себе», - отметила она.

По словам Елены Пугачёвой, врачей обвиняют в том, что они неактивно проводят диспансеризацию. «Но виноваты сами люди, - заявила она. - Мы просто сами не очень этого хотим. Раз мы не болеем, вкалываем на работе, значит можем прийти на спортивное мероприятие, подписать бумагу о том, что сами за себя отвечаем и всё. Все нагрузки можно зафиксировать только обратившись к врачу. Потому что потом получается, что у нас то в бассейне умирает человек, то на футбольной тренировке. И кто виноват? Врачи. Это неправильно».

Заведующая консультационно-оздоровительным отделением ЦМП Олеся Масленникова добавила, что сильно помолодели сердечно-сосудистые заболевания, поэтому она призвала всех хотя бы раз в неделю измерять давление.

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