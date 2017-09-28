Установить временной критерий для индексации зарплат бюджетников отказались псковские депутаты

15:54, 28 сентября 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали проект закона «О внесении изменения в статью 4 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 12-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 28 сентября.

Инициативу внесли псковские профсоюзы, поддержанные группой депутатов областного Собрания. Она касается установления временного критерия для проведения индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.

Автор законопроекта, председатель областного совета профсоюзов, депутат Ульяна Михайлова напомнила, что ранее администрация области приняла постановление об индексации с 1 октября должностных окладов на 2%. В соответствии с проектом полномочия по установлению размера и даты проведения индексации, как и прежде, остаются за администрацией области, а сама поправка в закон заключается в том, что в текст статьи об индексации добавляются слова «не реже одного раза в год». Парламентарий напомнила, что ранее предлагалось сделать индексацию ежегодной, но авторы законопроекта решили изменить терминологию.

По мнению Ульяны Михайловой, принятие данного законопроекта станет дополнительной гарантией по применению норм трудового законодательства в отношении работников бюджетной сферы. «Это, на мой взгляд, лояльное, компромиссное решение», - отметила Ульяна Михайлова и добавила, что это сдержит профсоюзных активистов от нежелательных коллективных действий.

«Мы разделяем обеспокоенность авторов законопроекта по оплате труда в бюджетной сфере, но с ними не согласились», - заявил председатель комитета по труду социальной политике Виктор Антонов. По его мнению, законопроект несет деструктивный характер, потому как увеличение, даже незначительное, не принесет в бюджетной сфере положительных сдвигов. Поэтому члены комитета предложили отклонить законопроект.

Председатель комитета по бюджету финансам и налоговой политике Борис Полозов сообщил, что члены его коллеги также рекомендуют облсобранию отклонить данный законопроект. «Индексация – это одна из форм материального стимулирования и приведения оплаты труда в соответствие с окружающей действительностью», - отметил он и добавил, что существуют еще и майские указы президента РФ, которые направлены на увеличение зарплаты целой категории бюджетных работников. Кроме того, в Правительстве РФ рассматривается вопрос о повышении МРОТ, что также приведет к пересмотру оплаты труда бюджетников.

Затем к обсуждению подключился депутат от фракции КПРФ Виктор Дуля, который заявил, что после принятия законопроекта мотивация труда не изменится. «Когда это было такое, чтобы люди с благодарностью не отнеслись к решениям, которые улучшат их благосостояние?» - спросил он.

«Это исключительно справедливое предложение, и нам необходимо его поддержать», - считает Виктор Дуля. Он добавил, что заявлять, что данная инициатива деструктивная – это не корректно, и призвал коллег в обязательном порядке поддержать законопроект.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в свою очередь отметил, что сегодня не рассматривается вопрос о том, индексировать или нет зарплату бюджетников: «Мы говорим о том, в каком порядке проводить индексацию». Он уточнил, что суть данного закона в том, чтобы поменять этот порядок и проводить индексацию ежегодно. Он напомнил, что в 2016 году при утверждении бюджета был принят пункт в постановление, в котором администрации Псковской области рекомендовалось предусмотреть средства на индексацию зарплат бюджетников за 2016 и 2017 годы. «Надо стремиться к тому, чтобы зарплата увеличилась пропорционально росту цен на товары и услуги. Здесь нет противников индексации заработной платы работникам бюджетной сферы», - подчеркнул Александр Котов.

Депутат от фракции ЛДПР Антон Минаков заметил, что законопроект необходим, так как это шаг в верном направлении. «Если мы его отклоним, ничего хорошего в этом не будет», - сказал он и предложил принять документ в первом чтении, после чего созвать комиссию, которая займется его доработкой.

Депутат от партии «Справедливая Россия» Наталья Тудакова заявила, что временное закрепление критериев индексации – это хоть и незначительное, но гарантированное увеличение. Она также призвала поддержать инициативу.

К коллегам присоединился представитель партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который попросил поддержать законопроект.

«Удивительная сплоченность оппозиции», - констатировал Виктор Антонов.

Всеволод Козловский также отметил, что ни один из присутствующих депутатов не против индексации зарплат. «Закон имеет технический характер, может быть, даже популистский. И проголосуем мы за него сейчас или нет - это не принципиально», - заявил он.

«Увеличение заработной платы для работника – это хорошо», - заключила Ульяна Михайлова и добавила, что сегодня идет вопрос о самой простой гарантии – чтобы индексация носила регулярный характер.

Александр Котов повторил, что администрация Псковской области должна для этого исполнить постановление облсобрания и предусмотреть необходимые суммы в бюджете на 2018 год и плановый период.

В итоге обсуждений проект закона был отклонён, против инициативы проголосовали 23 депутата.