На сайте музея-заповедника «Михайловское» открылась виртуальная выставка «Очарованный чудом»

17:48, 01 октября 2017, ПАИ

На сайте государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась виртуальная выставка «Очарованный чудом». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, эта экспозиция является частью большого музейного проекта к 100-летию со дня рождения выдающегося графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова.

Название выставки и проекта в целом — поэтическая «характеристика», которую дал своему другу-художнику советский поэт Михаил Дудин. Как и Дудин, Звонцов много лет дружил с легендарным хранителем Михайловского Семёном Гейченко, помогал заповеднику и даже называл псковские пушкинские места своей второй родиной, а себя «придворным художником здешней усадьбы».

Выставки, творческие встречи, музыкально-литературные презентации и другие события в рамках проекта «Очарованный чудом» в этом году уже состоялись в Пскове, в Пушкинских Горах и Михайловском, в Санкт-Петербурге, в Больших Вязёмах (Московская область), в «Полотняном Заводе» (Калужская область).

Виртуальная экспозиция знакомит пользователей лишь с малой частью музейного собрания произведений Василия Звонцова и документов, ярко демонстрирующих неразрывную связь художника с пушкинскими местами Псковской земли. Отобранные для показа материалы размещены в шести разделах: «Оригинальная графика» (сюда вошли акварели и рисунки, выполненные карандашом, углём, тушью, китайской тушью), «Офорты», «Офорты-миниатюры», «Фотографии», «Книги», «Архивные материалы».

Познакомиться с выставкой «Очарованный чудом» и подробнее узнать о жизни и творчестве художника можно здесь.