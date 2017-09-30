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Культура

На сайте музея-заповедника «Михайловское» открылась виртуальная выставка «Очарованный чудом»

На сайте государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась виртуальная выставка «Очарованный чудом». Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе заповедника Лидия Токарева, эта экспозиция является частью большого музейного проекта к 100-летию со дня рождения выдающегося графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова.

Василий Звонцов. Петровское. Главная липовая аллея (бумага, акварель, перо; 1976). Из собрания Пушкинского Заповедника.

Название выставки и проекта в целом — поэтическая «характеристика», которую дал своему другу-художнику советский поэт Михаил Дудин. Как и Дудин, Звонцов много лет дружил с легендарным хранителем Михайловского Семёном Гейченко, помогал заповеднику и даже называл псковские пушкинские места своей второй родиной, а себя «придворным художником здешней усадьбы».

Выставки, творческие встречи, музыкально-литературные презентации и другие события в рамках проекта «Очарованный чудом» в этом году уже состоялись в Пскове, в Пушкинских Горах и Михайловском, в Санкт-Петербурге, в Больших Вязёмах (Московская область), в «Полотняном Заводе» (Калужская область).

Виртуальная экспозиция знакомит пользователей лишь с малой частью музейного собрания произведений Василия Звонцова и документов, ярко демонстрирующих неразрывную связь художника с пушкинскими местами Псковской земли. Отобранные для показа материалы размещены в шести разделах: «Оригинальная графика» (сюда вошли акварели и рисунки, выполненные карандашом, углём, тушью, китайской тушью), «Офорты», «Офорты-миниатюры», «Фотографии», «Книги», «Архивные материалы».

Познакомиться с выставкой «Очарованный чудом» и подробнее узнать о жизни и творчестве художника можно здесь.

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