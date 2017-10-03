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Общество

Игорь Потапов: Сообщение об обращении с роженицами заслуживает тщательной проверки в Псковском перинатальном центре

Начальник Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорь Потапов готов встретиться с корреспондентом ГТРК «Псков» и молодой мамой Ольгой Сигалаевой (Лосской), которая разместила в социальной сети «Фейсбук» рассказ о том, как с ней обращались в Псковском перинатальном центре и к каким последствиям привела неправильная родовая деятельность.

В беседе с корреспондентом Псковского агентства информации Игорь Потапов подчеркнул, что на встречу с молодой мамой намерен пригласить и главного врача Псковского перинатального центра. Он заявил, что факты, изложенные в сообщении Ольги Сигалаевой, заслуживают проведения тщательной проверки.

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