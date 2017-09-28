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Политика

«Справедливая Россия» определилась с кандидатурой нового депутата Псковского облсобрания

Генеральный директор компании «Евро-Керамика», член партии «Справедливая Россия» Владимир Панченко получит вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания, который стал свободен после ухода Олега Брачака в Псковскую городскую Думу. Об этом Псковскому агентству информации сообщила лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Наталья Тудакова.

Она отметила, что кандидатура Владимира Панченко прошла согласование в Совете регионального отделения «Справедливой России» и в Президиуме Центрального совета партии.

Сегодня, 4 октября, вопрос о передаче мандата будет рассмотрен на заседании Избирательной комиссии Псковской области, добавила Наталья Тудакова.

Напомним, что полномочия Олега Брячака как депутата Псковского облсобрания прекращены с 14 сентября, такое решение было принято на сессии регионального парламента 28 сентября.

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