Чествование лучших педагогов области прошло в Псковском кремле

13:23, 05 октября 2017, ПАИ

5 октября в Приказной палате Псковского кремля состоялся торжественный приём, посвящённый Международному дню учителя. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на мероприятии присутствовали губернатор Псковской области Андрей Турчак, спикер областного Собрания Александр Котов, заместитель начальника областного управления образования Геннадий Барышников, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

На приёме прошло чествование педагогов, представленных к ведомственным наградам, участников и победителей конкурсов педагогического мастерства - лучших педагогов области.

Андрей Турчак поблагодарил собравшихся за совместное исполнение гимна и поздравил педагогов с праздником и с высокой оценкой их профессиональных и человеческих качеств. Глава региона передал привет и поздравления от министра образования РФ Ольги Васильевой, с которой 4 октября состоялась рабочая встреча. Андрей Турчак подчеркнул, что удалось заручиться поддержкой в вопросе создания дополнительных мест в образовательных организациях. В частности, сказал он, речь идёт о наболевших проблемах в Дно и Гдове. По словам губернатора, нет сомнений, что за плановый период 2018-2020 годов новые школы распахнут двери для учащихся.

Он поблагодарил за внимание, которое учителя уделяют детям, в том числе, за воспитательную работу.

«Отцовское вам спасибо. Всегда с трепетом, со школьной скамьи, относился к педагогам», - сказал он и пообещал учителям поддержку администрации региона.

«Терпения, удачи, чтобы в ваших домах всегда был мир», - пожелал губернатор и перешёл к церемонии награждения. Он вручил дипломы победителям конкурса «Лучший учитель 2017 года», лауреатам премий Минобрнауки и администрации региона. Руководители Дновского железнодорожного техникума, Центра развития ребенка — детского сада № 22 Великих Лук и областного колледжа искусств, которые в этом году стали победителями всероссийских выставок образовательных организаций, получили почетные грамоты и сертификаты на поставку современного образовательного оборудования.

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова поздравила коллег с «самым всенародным праздником». Она сказала, что гордится успехами своего колледжа и счастлива, что ей довелось руководить прекрасным высокопрофессиональным коллективом. «Эталоном высшей интеллигентности на Руси всегда было просвещать, дарить знания», - добавила Зинаида Иванова.

Также она отметила, что компьютер, конечно, сумел обыграть чемпиона по шахматам, но не сможет вырастить талант. «Профессия педагога - это не работа, это служение», - заявила директор колледжа и сказала, что именно от педагога зависит, станет ли ребёнок хорошо образованным, социально ответственным, духовно богатым, культурным человеком.