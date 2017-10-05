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Общество

Сергей Сукманюк: Жалобы никогда не остаются без внимания

Жалобы никогда не остаются без внимания, особенно, письменные, применяются дисциплинарные взыскания в случае их подтверждения, заявил главный врач Перинатального центра Псковской области Сергей Сукманюк в прямом эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

Сергей Сукманюк заметил, что жалоба жалобе рознь: «Бывают обоснованные, и тогда администрация принимает меры». Он также добавил, что когда вступил в должность главврача медучреждения, в приемном покое появился ящик под замком, куда люди складывать просьбы, жалобы, благодарности.

«Жалобы – дело обычное, но нецензурная брань, вернее, сообщение о том, что так было, со стороны мед работника – явление экстраординарное. Будет внешняя проверка, после которой последуют решения», - сказал Сергей Сукманюк по поводу сообщения о личном опыте пребывания в Перинатальном центре от одной из рожениц — журналистки ГТРК «Псков» Ольги Сигалаевой (Лосской).

Главврач учреждения рассказал, что сама форма оскорбления его возмутила, он не поверил, что так было в действительности. «Я был в ужасе. Особенно, то, что происходило в приёмном покое. Я был в шоке», - признался он и добавил, что не исключает встречи с Ольгой Сигалаевой.

По его словам, жалоб и благодарностей поступает примерно равное количество. При этом зачастую люди, у которых прошло благополучно, никуда не пишут, жалуются те, кто остался недоволен. В целом, на 100 человек приходится одна жалоба. «100 ушли, «спасибо» сказали докторам, а какие-то проблемы возникли, вот и жалоба. А по этой жалобе создается впечатление, что весь коллектив работает плохо», - поянил собеседник агентства.

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