Негибкая политика: ПАИ-live с Натальей Мироновой (ВИДЕО)
10 октября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала заместитель директора Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Миронова.
Губернатор Андрей Турчак сегодня призвал своих коллег «подтянуть физическую форму» - на прошедшем в Новосокольниках III Фестивале ГТО среди госслужащих из руководителей органов региональной власти выступил только председатель спорткомитета. Глава региона пообещал в следующий раз принимать зачет лично. И в эксклюзивном интервью ПАИ Наталья Миронова рассказала, с чем придется столкнуться претендентам на обладания знаков отличия ГТО, кто из глав районов оказался самым спортивным и почему чиновникам не хватает гибкости.