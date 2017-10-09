Псковский драмтеатр отправится с гастролями в Сибирь

15:17, 12 октября 2017, ПАИ

В конце ноября - начале декабря Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина в рамках федеральной программы «Большие гастроли» отправится в город Минусинск Красноярского края. Об этом на пресс-конференции в формате телемоста Москва - Санкт-Петербург - Псков сообщила гендиректор центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ Елена Булукова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В это же время минусинский театр приедет с гастролями в Псков.

Заместитель начальника отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Марина Николаева сказала, что о том, какие именно спектакли повезёт псковская труппа, говорить пока рано. Она напомнила, что это первые гастроли Псковского драмтеатра после поездки в Тюмень в 2015 году. Предположительно, псковичи повезут спектакли «Старик» и «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим», всего три постановки.

По поводу грядущих в Пскове в конце октября гастролей Театра имени Ленсовета, редактор литературной части учреждения Вера Матвеева заявила, что в спектаклях будут задействованы медийные лица, в том числе Анна Ковальчук, Сергей Перегудов, Александр Новиков, известные по фильмам и сериалам. «Надеемся, что лица привлекут публику, хоть и привлекать уже некого, раз билетов нет», - добавила она.

«Надеемся на аншлаг», - заключила Марина Николаева.