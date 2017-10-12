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Андрей Турчак: Сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям

Экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак прокомментировал свою досрочную отставку с поста главы региона и назначение и.о. секретаря Генерального совета «Единой России». В своем аккаунте в социальной сети Instagram Андрей Турчак написал: «Сегодня завершился важный период моей жизни. Более 8 лет я работал на благо Псковской области и ее жителей. Многое мы успели сделать, многие проекты находятся на стадии реализации. Спасибо всем за совместную работу и поддержку!»

«Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев предложил мне сегодня возглавить Генеральный Совет. В преддверии главных выборов в стране, от которых будет, без преувеличения, зависеть будущее России - для меня это - огромная ответственность и честь!» - добавил он.

«Единственное, что могу сказать о предстоящей работе уже сейчас - сделаю все, чтобы оправдать доверие и принести пользу людям. Уверен, что накопленный опыт работы в регионе будет востребован. Наше кредо: слушать и слышать. Вместе победим!» - резюмировал политик.

Напомним, сегодня. 12 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке Андрея Турчака с поста губернатора «по собственному желанию». В этот же день председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. 

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