Пост сдал

19:26, 12 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 12 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области «по собственному желанию». Спустя час стало известно, что у экс-главы региона снова есть работа: председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил его и.о. секретаря генсовета партии. Врио псковского губернатора стал заместитель полпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников. Область замерла в ожидании перемен – политических, кадровых, медийных – неизменно следующих за сменой главы региона. А у политиков и журналистов появился повод вспомнить, чем ознаменовались 3149 дней, которые г-н Турчак занимал пост губернатора региона.

Долгие проводы

Отправлять губернатора в досрочную отставку – излюбленное занятие псковской околополитической тусовки. Предшественников Турчака, Евгения Михайлова и Михаила Кузнецова, «увольняли» множество раз. То и дело по региону прокатывался слух, что они вот-вот покинут свой пост: уйдут на повышение, или, наоборот, попадут в опалу. И то, что в конечном итоге г-н Кузнецов все-таки не досидел в губернаторском кресле до конца своего срока, только укрепило позиции местных конспирологов.

К «проводам» Андрея Турчака в области принялись готовиться чуть ли не с первых дней его работы. Политики и политологи уверенно заверяли, что для молодого и амбициозного политика с федеральным бэкграундом Псковская область – всего лишь трамплин на карьерном пути, от которого он постарается оттолкнуться при первой же возможности.

Сам Турчак тщетно пытался развеять этот миф, заявляя: «Все эти разговоры, что для Турчака должность псковского губернатора это трамплин и через три года он куда-то там улетит, – это все сказки! Ни один ответственный человек, принимающий кадровые решения в Кремле, на такой срок никого и никуда не отправит. Разве что, если речь идет о том, чтобы доработать до пенсии».

После того, как Андрей Турчак полностью отработал первый губернаторский срок, выиграл выборы и приступил ко второму, ситуация не изменилась. Разговоры о досрочной отставке то затихали, то вспыхивали с новой силой.

Кучно пошли

Наступивший в России осенью 2017 года «губернаторопад» вновь активизировал их. Однако в тиражировавшихся в СМИ и анонимных телеграмм-каналах списках регионов, которым грозит смена руководства, Псковская область до последнего времени не фигурировала.

Ситуация изменилась на минувшей неделе. Однако она в корне отличалась от того, что наблюдалось в других субъектах РФ. 5 октября СМИ сообщили, что Андрей Турчак является основным кандидатом на пост секретаря генерального совета партии «Единая Россия», который должен был стать вакантным после ухода Сергея Неверова на пост лидера фракции «партии власти» в Госдуме. «Чтобы перейти на партийную работу, Турчаку придется покинуть губернаторский пост. Это может произойти в самое ближайшее время», - констатировал «близкий к Кремлю» источник.

Псковский губернатор никак не комментировал сенсационное сообщение, продолжая плановую работу в области. А СМИ и политические комментаторы тем временем уже говорили о его грядущем назначении на один из ключевых постов в «Единой России» как о свершившемся факте, высказывая предположения, кто может стать преемником Андрея Турчака на посту главы региона.

В качестве «дедлайна» назывался сперва вечер четверга, затем пятница, 13-е. Наконец, сообщалось, что заседание президиума генсовета «ЕР», на котором якобы должно было состояться назначение Турчака, перенесено «на неопределенный срок». Могло сложиться впечатление, что широко анонсированное событие сорвалось. Причем, как раз из-за этого анонса.

Но сегодня, когда, казалось бы, взбудораженное «политическое болото» региона начало успокаиваться, сперва СМИ, а затем и пресс-служба главы государства, сообщили: президент РФ Владимир Путин принял отставку Андрея Турчака «по собственному желанию». Врио псковского губернатора стал заместитель полпреда президента в СЗФО Михаил Ведерников.

Особый случай

Спустя час председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака и.о. секретаря генсовета партии.

«В соответствии с уставом, я сейчас вас назначаю исполняющим обязанности секретаря генерального совета, а впоследствии вашу кандидатуру рассмотрит съезд партии», - сказал Медведев на встрече с Турчаком.

При этом председатель партии напомнил, что обсуждал с Турчаком возможность его перехода на пост секретаря генсовета «Единой России» еще на прошлой неделе и «сейчас это стало юридически возможным».

В свою очередь Турчак поблагодарил главу правительства за доверие. Он отметил, что партия пользуется большой поддержкой населения, которую нужно сохранить и приумножить. «У нас впереди главное политическое событие - выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», - сказал Турчак.

Андрей Турчак стал 11-м губернатором, отправленным в отставку с конца сентября. Однако в отличие от своих коллег, уволенных «в никуда» либо получивших «утешительные» назначения, он единственный пошел на реальное повышение.

Политологи отмечают, что секретарь Генерального совета «Единой России» - по большому счету, второй человек в партии. Согласно Уставу «ЕР», секретарь возглавляет президиум Генерального совета и Генеральный совет партии, осуществляет руководство их деятельностью, входит в состав президиума Генерального совета по должности; без доверенности представляет партию во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными объединениями; представляет партию в гражданско-правовых отношениях с физическими и юридическими лицами; имеет право первой подписи финансовых документов партии и выдает доверенности; подписывает документы, относящиеся к компетенции президиума генсовета и самого генсовета; заверяет списки кандидатов в депутаты Госдумы.

При этом фигура Андрея Турчака, по мнению экспертов, является равноудаленной как для всех группировок внутри «ЕР», так и для администрации президента. А значит, его роль в структуре управления партии тем более значима.

Большое спасибо

Соратники и однопартийцы Андрея Турчака, комментируя отставку, в подавляющем большинстве подчеркивали его заслуги на посту псковского губернатора.

Депутат Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» Александр Васильев заявил ПАИ, что отставка главы региона – это «печально и неожиданно». По его мнению, господину Турчаку удалось добиться стабильности в регионе и избежать «сильных потрясений».

Член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова оценила работу Андрея Турчака в регионе как «достаточно эффективную», добавив, что он «прилагал все усилия на благо жителей».

Глава Пскова, секретарь городского отделения «ЕР» Иван Цецерский заявил, что за время работы в Псковской области Андрей Турчак «зарекомендовал себя как опытный руководитель, настоящий профессионал, преданный своему делу и умеющий даже в самых сложных ситуациях находить компромисс и верное решение». Глава Пскова добавил, что именно благодаря Турчаку «в Пскове был реализован, и продолжает реализовываться целый ряд значимых федеральных проектов».

Секретарь регионального отделения «ЕР», спикер областного Собрания Александр Котов призвал жителей региона сказать экс-губернатору «большое спасибо за добросовестную работу на протяжении долгих лет». По его словам, «за время своей работы Андрей Анатольевич оставил заметный и положительный след в нашем регионе. Многое было сделано, область участвовала во всех государственных программах на условиях софинансирования. В результате нам удалось изменить ситуацию в учреждениях бюджетной сферы».

«Конечно, нельзя сказать, что все проблемы решены, но Псковская область не сильно в этом плане отличается от других регионов нашей страны», - резюмировал он.

При этом единороссы высказывали надежду, что Андрей Турчак продолжит взаимодействовать с регионом и помогать ему и в новой должности. Благо, пост секретаря генсовета «ЕР» открывает для этого достаточно возможностей.

Все течет

Слова псковских политиков можно было бы объяснить их желанием сделать приятное однопартийцу, занявшему высокую должность, однако даже простое перечисление объектов, которые были построены в регионе за время правления Турчака либо достраиваются в настоящее время, говорит за себя.

Онкологический диспансер, перинатальный центр (будет сдан в конце 2017 года), сердечно-сосудистые центры в Пскове, Великих Луках и Острове, новая школа Пскове (и строящаяся в Великих Луках), строительство путепровода в Великих Луках и Северного обхода под Псковом, реконструкция Изборска, набережных Псковы и Великой в Пскове, псковского драмтеатра, особая экономическая зона «Моглино», - все это трудно игнорировать даже самым ярым противникам Турчака.

Скрупулезные наблюдатели уже подсчитали, что за 3149 дней, которые Андрей Турчак занимал пост губернатора Псковской области, рождаемость в регионе выросла на 9,9%, а регион поднялся по этому показателю с 84-го на 76-е место в России, смертность уменьшилась на 17,9%.

Среднемесячная зарплата за эти годы в Псковской области увеличилась на 49% - с 11,4 тысяч рублей до 22,4 тысяч, а средняя пенсия выросла почти в четыре раза - с 4,3 тысяч рублей до 16,8 тысяч.

При этом валовый региональный продукт в Псковской области вырос на 44,8% - с 73,3 до 132,8 миллиардов рублей. Область все последние годы занимает первые места в рейтингах регионов, лидирующих по росту объемов сельскохозяйственного производства.

Новые имена

Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области президент назначил Михаила Ведерникова. И здесь уже местные «пикейные жилеты», заявлявшие, что отставка Турчака была ожидаема и не стала для них сюрпризом, вынуждены признать: эту фамилию в большинстве своем они раньше не слышали.

Г-н Ведерников родился в 1975 году в Выборге. В 2000 году вступил в партию «Единство» (позднее преобразованную в «Единую Россию) и стал первым заместителем председателя регионального отделения общественного движения «Молодежное Единство» Ленинградской области. Это сближает его с Андреем Турчаком, который в середине 2000-х курировал в «Единой России» молодежную политику и возглавлял «Молодую гвардию». Так что не удивительно, что политики, по информации ПАИ, знакомы друг с другом.

С 2010 по 2017 год Михаил Ведерников работал в администрации президента РФ. Его последняя должность - заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Это позволяет псковичам рассчитывать, что он знаком с реалиями Псковской области и сможет достаточно быстро войти в курс дел.

Готовность конструктивно сотрудничать с новым главой региона высказали уже и представители оппозиции: даже «непримиримый» лидер «Справедливой России» Олег Брячак, не преминувший заявить, что в отставке Андрея Турчака есть и его заслуга.

Впрочем, можно предположить, что по мере приближения даты губернаторских выборов градус «непримиримости» у оппозиционных политиков все-таки будет расти. А выборы уже не за горами: очередной Единый день голосования состоится в сентябре 2018 года.