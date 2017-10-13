Пост принял

13:31, 13 октября 2017, ПАИ

Утро пятницы в администрации Псковской области началось с церемонии представления временно исполняющего обязанности губернатора региона Михаила Ведерникова, 12 октября назначенного на этот пост, ставший вакантным после ухода Андрея Турчака на должность секретаря генсовета «Единой России». Корреспондент Псковского агентства информации побывал на мероприятии, в глазах многих участников которого читался один и тот же немой вопрос: Who is Mr. Vedernikov?

В новейшей истории Псковской области руководителем региона впервые стал человек, ранее абсолютно незнакомый местным элитам. Даже Анатолий Добряков, перед тем как быть назначенным главой администрации области в 1991 году, успел переехать в Псков из Нижнего Тагила и отработать тут три года в коммунальном хозяйстве. Поэтому некоторые псковские политики, чиновники и общественники явно растеряны и насторожены.

Большой зал администрации Псковской области был полон: на церемонию представления врио губернатора пришли все, кому это полагалось по статусу и кто смог проникнуть на, в принципе, закрытое мероприятие. Воздух был заметно наэлектризован, так что, когда у кого-то на мобильном громогласно заиграла мелодия марша, на миг возникло ощущение, что сейчас все присутствующие могут вскочить со своих мест, услышав похожие на гимн звуки.

Тем временем в зал стремительно вошли полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, теперь уже и. о. секретаря генсовета «ЕР» Андрей Турчак и врио главы региона, а до вчерашнего дня зам г-на Цуканова, Михаил Ведерников.

Гимн так и не прозвучал. А полпред, который сам чуть больше года назад покинул кресло губернатора с формулировкой «по собственному желанию», сразу взял быка за рога и озвучил указ президента РФ, короткий текст которого, надо полагать, представители псковской элиты уже успели выучить наизусть:

«В связи с заявлением губернатора Псковской области Турчака А. А. о досрочном прекращении полномочий постановляю:

1. Принять отставку губернатора Псковской области Турчака А. А. по собственному желанию.

2. Назначить Ведерникова Михаила Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Псковской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

«Коллеги, эта процедура не предполагает долгой дискуссии, - обратился он к собравшимся. - Прежде чем предоставить слово Михаилу Юрьевичу, хочу сказать, что мне довелось с ним работать почти год. Это было беспрецедентное решение, когда заместитель полпреда курировал один конкретный регион».

Речь шла о Калининградской области, которую сам Николай Цуканов возглавлял 6 лет, так что полпред довольно подробно остановился на сравнительном анализе двух регионов, у которых, по его мнению, есть «много схожего»: госграница, в том числе со странами НАТО, сложности в экономике, специфическая транспортная и логистическая ситуация, проблемы с демографией. Нашлись и различия, но тоже вполне укладывающиеся в схему. «В Калининградской области есть море, зато тут - близость мегаполисов», - пояснил г-н Цуканов.

Что касается Михаила Ведерникова, то полномочный представитель президента отрекомендовал его как человека опытного и надежного, который оперативно исполнял все возложенные на него поручения, причем «не поверхностно, а с глубоким пониманием».

Г-н Цуканов признал, что «Псков – непростой регион», но выразил уверенность, что у врио губернатора «есть время заручиться поддержкой жителей». Тем более, многое для того, чтобы область стала «попроще», уже сделано его предшественником.

Сам г-н Ведерников, обращаясь к «партхозактиву», был откровенен: «Псковская область - регион для меня новый, рассчитываю на вашу поддержку, чтобы максимально быстро погрузиться в проблематику и начать работу». Он пообещал руководствоваться в своей работе «принципом преемственности» и не совершать «резких кадровых изменений». А также напомнил, что с Андреем Турчком его связывают «долгие дружеские отношения» (ранее ПАИ сообщало, что оба политика знакомы по работе в молодежных организациях «Единой России»).

Николай Цуканов между тем еще раз подчеркнул, что в регионе «сделано уже много»: построен современный онкоцентр, большое внимание уделяется культуре и памятникам истории, строятся и ремонтируются дороги. «Сельское хозяйство на подъеме!» – отметил полпред и тут же подсказал врио губернатора: «Хотя ставятся вопросы по экологии, и надо будет на это обратить внимание».

«Привлечение инвесторов, создание рабочих мест – это то, чего от вас ждут. Демографические вопросы решаются, но вам предстоит достраивать перинатальный центр», - напутствовал он г-на Ведерникова, после чего передал слово Андрею Турчаку, предварительно поблагодарив за работу. «Вам теперь предстоит решать вопросы другого уровня, но уверен, что вы не забудете область!» - обратился он к новоиспеченному функционеру федеральной «Единой России».

«Трудно говорить, эмоции переполняют!..» - признался экс-губернатор, который, надо отметить, выглядел при этом вполне спокойным. «Хочу поблагодарить за восемь с половиной лет совместной работы. Мы переживали разные этапы, подъемы и спады, но всегда были единой командой, независимо от партийной принадлежности», - обратился он к собравшимся. Надо полагать, что сегодня, когда работа губернатора для него уже лишь факт в биографии, он действительно с симпатией и нежностью относится ко всем без исключения псковским политикам, включая самых одиозных оппозиционеров.

Что касается преемника, то Андрей Турчак еще раз подтвердил: «Михаила Юрьевича я знаю с 2005 года. Это порядочный и честный человек, прекрасный семьянин. Он отлично проявил себя на Северном Кавказе [г-н Ведерников также являлся заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе - ПАИ], уверен, он, как и я, полюбит Псковскую область».

Новому губернатору и псковичам в целом г-н Турчак пообещал оказывать «всяческую поддержку», благо в регионе, напомнил он, «много незаконченных инфраструктурных проектов»: «Северный обход» вокруг Пскова, школы в Дно, Гдове, Великих Луках и Пскове, которые еще предстоит построить. «Большой объем работы надо будет провести по подготовке к Международным Ганзейским дням», - напомнил Андрей Турчак и добавил, что по просьбе вице-премьера Ольги Голодец продолжит работу в федеральном оргкомитете по подготовке Ганзы-2019.

«Хочу по-человечески сказать вам всем огромное спасибо! Это были прекрасные 8,5 лет!» - резюмировал экс-губернатор.

Затем полпред и два псковских главы, бывший и нынешний, переместились к свежеотпечатанному пресс-воллу, где на фоне Псковского кремля дали экспресс-пресс-конференцию для СМИ.

Г-н Ведерников о своих планах благоразумно не стал распространяться слишком подробно, сообщив, что для начала намерен овладеть всей полнотой информации: заслушать заместителей губернатора и глав муниципалитетов, «понять ситуацию, получить у них информацию о проблемах и предложения по их решению».

Андрея Турчака предсказуемо спрашивали уже о новой работе. «Задача - перезагрузить партию, больше слышать регионы!» - амбициозно заявил и. о. секретаря генсовета «Единой России». На новом посту г-н Турчак намерен сосредоточиться на том, чтобы сохранить и приумножить рейтинг доверия партии, а также ее председателя и лидера. На носу у единороссов, по его словам, подготовка к декабрьскому съезду партии, выборы главы государства, многочисленные кампании в субъектах РФ, которые пройдут в сентябре 2018 года (теперь в их числе и выборы губернатора Псковской области).

Экс-губернатор подтвердил, что готов работать вместе со своим преемником, «оказывать поддержку действующей администрации и Михаилу Юрьевичу». «Я никуда не ухожу!» - пообещал Андрей Турчак. Надо полагать, многим, кто в этот день присутствовал на церемонии представления врио губернатора, эти слова стали бальзамом на душу.

Говоря о том, какие первоочередные задачи полпредство ставит перед врио псковского губернатора, Николай Цуканов ответил, что сейчас главное для региона – безболезненно войти в отопительный сезон и принять бюджет. Кроме того, на повестке дня - завершение строительства перинатального центра и других инфраструктурных проектов, начатых при Андрее Турчаке.

«Дальше надо будет сверить позицию с жителями, что-то скорректировать и просто работать. Любить работу, любить жителей, любить город», - выдал полпред рецепт успеха, с которым невозможно поспорить.