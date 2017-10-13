«Это были прекрасные восемь с половиной лет»

20:28, 14 октября 2017, ПАИ

12 октября президент России Владимир Путин подписал заявление Андрея Турчака об отставке «по собственному желанию» с поста губернатора Псковской области. В новейшей истории региона перевернулась, без всякого преувеличения, значимая страница: Андрей Турчак руководил областью восемь с половиной лет, если точнее – 3149 дней. Псковское агентство информации подготовило обзор основных событий и достижений, пришедшихся на эти годы.

Ориентация на центр

Андрей Турчак был назначен на пост губернатора Псковской области президентом РФ Дмитрием Медведевым 16 февраля 2009 года. На тот момент в его политическом бэкграунде было руководство «Молодой гвардией «Единой России» и работа в качестве представителя Псковской области в Совете Федерации. Турчаку было 33 года: он был одним из самых молодых руководителей российских регионов.

Представлявший нового губернатора депутатам областного Собрания тогдашний полпред президента в СЗФО Илья Клебанов подчеркивал, что связи Андрея Турчака в федеральном центре помогут ему эффективно привлекать средства российского бюджета на проекты в Псковской области.

«Мы должны активнее и настойчивее работать в министерствах и ведомствах Российской Федерации, добиваться участия Псковской области в реализации всех программ, намеченных президентом и правительством страны. Это касается жилья и здравоохранения, образования и села. Деятельность работников администрации в значительной степени будет оцениваться по результатам их работы с федеральными органами власти», - заявил в своем программном выступлении сам Турчак.

И в самом деле: средства федеральных программ и разнообразная целевая помощь за эти годы пришли в регион в невиданных доселе объемах. Масштабные финансовые вливания, а также амбициозные задачи, которые ставила перед собой команда нового главы региона, привели к тому, что Псковская область по многим направлениям продвинулась далеко вперед.

Вопреки ожиданиям многих, отработав в регионе полный губернаторский срок, Андрей Турчак не покинул Псковскую область. 27 февраля 2014 года президент Владимир Путин назначил его исполняющим обязанности губернатора. На выборах 14 сентября 2014 года он занял первое место, набрав 78,36% голосов.

Говорящие цифры

«Безусловным приоритетом в моей работе будет являться социальная политика, а именно забота о простом человеке. Наша с вами задача сделать так, чтобы последствия мирового финансового кризиса как можно в меньшей степени отразились на жителях Псковской области. Все социальные программы и гарантии, действующие в регионе, должны быть сохранены!» - обещал Турчак, вступая в должность губернатора.

Федеральные СМИ уже подсчитали итоги его пребывания на посту губернатора «в цифрах». Так, по данным ТАСС при Турчаке рождаемость в Псковской области на 1 тыс. населения выросла на 5,71% - с 10,5 человека в 2009 году до 11,1% в 2016 году. Уровень же смертности снизился на 15,17% - с 21,1 человека на 1 тыс. населения в 2009 году до 17,9 в 2016 году.

Уровень безработицы уменьшился на 4,3 процентного пункта - с 11% в 2009 году до 6,7% в 2016 году.

Размер среднемесячной заработной платы вырос на 76,26% по сравнению с 2009 годом и составил в 2016 году 22 тыс. 264 руб. За тот же период среднемесячная пенсия увеличилась в 2,9 раза - до 16 тыс. 761 руб.

С 2009 по 2016 год число преступлений на 100 тыс. человек населения сократилось на 23,41% (с 1 тыс. 918 до 1 тыс. 469).

За этот же период региональный продукт (ВРП) Псковской области увеличился на 77,96%. При этом ВРП на душу населения вырос на 88,21%.

Инвестиции в основной капитал региона в 2016 году выросли в 2,1 раза по сравнению с 2009 годом и составили 27 млрд 266 млн руб. Согласно рейтингу российских регионов, опубликованному журналом «Профиль» по итогам 2016 года, Псковская область находится на 49-м месте по уровню жизни населения, на 56-м - по уровню экономического развития, на 22-м - по экономической динамике.

Говорить и слышать

«Я сознательно в начале своего выступления сказал и обратился к вам, «граждане». Без развития институтов гражданского общества, без конструктивной инициативы и диалога невозможно говорить ни о каком развитии. Слышать людей, а не закрываться от них. Это главное условие преодоления любых кризисов. Считаю это важнейшей стратегической задачей», - обратился Андрей Турчак к псковским парламентариям восемь с половиной лет назад. И действительно: годы его работы на посту губернатора ознаменовались поистине тектоническими сдвигами в отношениях между властью и обществом в Псковской области.

Если его предшественник принципиально не проводил прием граждан по личным вопросам, считая это бессмысленной тратой времени, то Андрей Турчак, напротив, сделал такие встречи регулярными, а также обязал наладить обратную связь с населением представителей исполнительной власти всех уровней и депутатов-единороссов.

Эту задачу был призван выполнять и созданный по инициативе губернатора сайт Турчак.ру, на котором любой житель Псковской области мог задать вопрос чиновнику, внести предложение или обозначить проблему. По мере развития социальных сетей эта функция во многом перешла к ним: ключевые руководители подразделений областной администрации и муниципалитетов теперь ведут круглосуточный «прием граждан» именно там.

Другой новацией стали многочисленные общественные советы при органах власти: начиная с совета по охране культурного наследия, сопредседателем которого стал сам губернатор. Именно при Турчаке начала свою работу и Общественная палата Псковской области, и институт омбудсменов.

Год за два

Старожил псковской политики Борис Полозов, для которого Андрей Турчак был уже четвертым губернатором, с которым ему довелось работать, подчеркнул, что тот «сделал за 8 лет на посту губернатора столько, сколько не было сделано за предыдущие 18». Чтобы подтвердить эту оценку, достаточно перечислить ключевые объекты и проекты, реализованные в области теперь уже экс-главой.

Восстановление шатра Покровской башни

После пожара 1995 года Покровская башня 15 лет простояла без деревянного шатра. Вопрос о реставрации поднимался неоднократно, но дальше разговоров дело не шло. Решение о воссоздании сгоревшего шатра самой крупной крепостной башни Европы принял Андрей Турчак сразу же после своего назначения главой региона. Впервые за последние несколько десятков лет реставрационные работы финансировались за счет средств областного бюджета.

Демография и социальная сфера

Учитывая, что демографическая проблема является одной из ключевых для Псковской области, администрация Андрея Турчака с первых дней работы сосредоточила заметные усилия на этом направлении. В области был введен региональный материнский капитал, удалось сократить очереди в детские сады и снизить младенческую смертность. Одновременно шла работа по устройству детей-сирот на семейные формы воспитания, была увеличена поддержка приемных семей. В регионе тестируются новые и нестандартные формы соцподдержки: такие как «Детская деревня-SOS» и «Социальный городок», строительство которого вступило в завершающую фазу.

Юбилей Изборска

1150-летию Изборска, отмечавшемуся в 2012 году, благодаря настойчивости региональных властей придали федеральный статус, приурочив его к началу становления русской государственности.

Из федерального бюджета были выделены значительные средства на реставрацию Изборской крепости, тамошних храмов и усадеб. Кроме того, в рамках подготовки к празднованию был полностью реконструирован и оборудован по последнему слову техники комплекс Псковского академического театра драмы.

Создание ПсковГУ

Было очевидно, что Псковской области необходим классический университет. И администрация региона приложила значительные усилия для решения этой задачи. Подарком новоиспеченному вузу ко дню рождения стад бассейн «Универсант», построенный в рекордные сроки в рамках федерального проекта «500 бассейнов – вузам России».

При посредничестве областных властей ПсковГУ получил в собственность и здание гостиницы «Интурист»: масштабного долгостроя, расположенного в самом центре Пскова. После реконструкции в нем разместится университетский кампус, а также многочисленные вспомогательные службы и сервисы вуза.

Развитие медицины

Благодаря привлечению в регион федеральных средств в Пскове был построен современный онкоцентр, к концу 2017 года должен быт завершен перинатальный центр. Открытие сосудистых центров позволило снизить количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Особая экономическая зона «Моглино»

Дать стимул развитию региональной экономики призвана особая экономическая зона «Моглино», созданная под Псковом. Построенная на федеральные средства развитая инфраструктура, близость к границам и рынкам сбыта, налоговые льготы: все это должно привлекать в ОЭЗ резидентов. Первые заводы на территории «Моглино» уже построены и готовятся к запуску.

Привлечение инвестиций

Период работы Андрея Турчака в Псковской области ознаменовался политикой привлечения в регион «длинных денег». В области начали реализовываться крупные инвестиционные проекты, в числе которых создание на юге региона крупнейшего в СЗФО свиноводческого комплекса, включающего фермы, заводы по переработке мяса и изготовлению комбикормов. В Дедовичском районе построен лесозавод «Судома» по производству термообработанной и импрегнированной доски, а также строганые пиломатериалы и OSB-плиты. Сырьем новое производство обеспечат масштабные лесопитомники.

Сельское хозяйство в Псковской области развивается не только за счет мегапроектов, но и благодаря множеству малых и средних предприятий. В результате регион в числе лидеров по росту объемов производства сельхозпродукции. В области в последние годы были возвращены в оборот тысячи гектаров угодий, которые до этого не обрабатывались десятилетиями.

Юбилей Великих Лук

В 2016 году Великим Лукам исполнилось 850 лет. Благодаря усилиям губернатора, на подготовку к празднованию были привлечены федеральные средства. Это позволило не только на достойном уровне отметить юбилей, но и отремонтировать фасады зданий, дороги и дворы, начать реконструкцию великолукской крепости и капитальный ремонт местного драмтеатра.

Транспортная инфраструктура

На протяжении всех восьми с половиной лет работы Андрея Турчака в Псковской области в регионе каждый год ремонтировались и строились дороги, а также приводились в порядок дворовые территории. Среди наиболее масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых в области – путепровод в Великих Луках и включающий в себя мост через Великую «Северный обход» вокруг Пскова, работа на которых идет в настоящее время.

Развитие спорта

В 2011 году в Пскове начал работу Ледовый дворец – первая в регионе крытая ледовая арена. Появление такого объекта дало стимул развитию в области таких видов спорта, как фигурное катание и хоккей. При этом не в последнюю очередь становлению хоккейного движения в области способствовал личный пример губернатора.

Сегодня ледовая арена строится и в Великих Луках. А кроме того, в регионе за 8,5 лет появился целый ряд спортивных объектов меньшего масштаба: футбольных полей, спортивных площадок и комплексов, бассейнов и залов.

Ганза-2019

В 2019 году в Пскове пройдут Международные Ганзейские дни Нового времени. Гостями масштабного фестиваля станут представители почти двух сотен городов из 19 стран Европы. Это мероприятие получило федеральный статус и, соответственно, финансирование. 12 миллиардов рублей будут потрачены на благоустройство и ремонт в Пскове, реконструкцию городского стадиона, создание туристической инфраструктуры.

Новые школы

1 сентября 2017 года в Пскове начала работу новая школа, построенная на средства федерального бюджета. Это учебное заведение оборудовано по самым современным стандартам. Такая же школа сегодня уже строится в Великих Луках. В дальнейшем новые школы предполагается возвести в Гдове и в Дно.

Туристический кластер

Развитие туризма на старте работы администрации Турчака было названо одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития региона. В результате Псковская область попала в число пилотных по реализации долгосрочной федеральной целевой программы развития туризма с проектом туркластера «Псковский», в рамках которого в Пскове были запущены работы по реконструкции набережных Великой и Псковы, Детского парка, превращения части улиц Пушкина и Ленина в пешеходные зоны. В настоящее время в городе идет реконструкция улицы Свердлова.

Культурная политика

Значительные усилия администрация Турчака сосредотачивала на том, чтобы сделать Псковскую область культурным центром, привлекающим гостей из других регионов. Благодаря этой политике в культурном календаре области появились музыкальный фестиваль «Крещендо», переформатированные Пушкинский театральный фестиваль и Пушкинский праздник поэзии, а также фестиваль искусств имени Сергея Довлатова «Заповедник».

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«Хочу по-человечески сказать вам всем огромное спасибо! Это были прекрасные восемь с половиной лет!» - обратился к своим бывшим коллегам, соратникам и оппонентам Андрей Турчак 13 октября, после того, как им был представлен новый глава региона.

В его искренности при этом сомнений не возникало: очевидно, что годы, проведенные Турчаком в регионе, принесли ему неоценимый опыт, позволили многое узнать и многому научиться. Должность губернатора действительно стала карьерным трамплином: пускай путь наверх оказался достаточно долгим и не самым легким.

Жителям Псковской области тоже есть с чем сравнить эффективность его работы. И результат сравнения в большинстве случаев будет в пользу Андрея Турчака. Собственно, эта мысль звучала рефреном в комментариях псковских политиков в день отставки.

Впрочем, экс-губернатор уже заявил, что намерен и дальше сотрудничать с регионом, помогая своему преемнику. «Я никуда не ухожу!» - пообещал Андрей Турчак, отвечая на вопросы журналистов 13 октября. И его слова вполне можно понять буквально, если учитывать сообщения федеральных СМИ о том, что уже в ближайшее время он может занять пост сенатора от Псковской области.

Сергей МАРТОВ