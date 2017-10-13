За спиной врио

21:28, 14 октября 2017, ПАИ

Все произошло слишком сремительно. Раз! — в четверг указ президента об освобождении Андрея Турчака от должности главы Псковской области, назначение врио губернатора Михаила Ведерникова. Два! - уже в пятницу, практически без паузы, представление Ведерникова полпредом Николаем Цукановым политическому бомонду региона. Три! - а «на три» пока возникла пауза, в которую население Псковской области, те, с кем предстоит работать Михаилу Ведерникову, копят к нему вопросы. На кратком пресс-подходе, что прошел после представления, журналистами были заданы только самые дежурные. Незаданных вопросов гораздо больше. «Псковская правда» сформулировала некоторые из них.

Будет ли новый глава региона перевозить в Псков семью (ответ на этот вопрос крайне важен для псковичей, крайне болезненно реагирующих на варягов в региональной власти)? Кто из старой команды Турчака останется в команде Ведерникова? Кого он привезет с собой? Фраза Михаила Юрьевича о том, что будут только косметические изменения, легко опровергаются опытом новейшей политической истории области, да и с Андреем Турчаком в Москву часть команды все-таки уйдет? Каким будет график врио губернатора? Как часто он будет бывать в районах? Какими будут его первые шаги? Как сложатся его отношения с депутатским корпусом? Будет ли взаимодействие с оппозицией, в том числе несистемной и маргинальной, какими оно будет? Какими будут действия в отношении инициатив и проектов, по которым у Андрея Турчака и его оппонентов были расхождения? Каковы федеральная ресурсная база Михаила Ведерникова, какова, если вспомнить устоявшееся выражение, его федеральная проходимость?

На часть этих вопросов мы наверняка получим ответы в ближайшее время, на другие ответ придет через месяцы и годы.

Пока нет ответов на вопросы о будущем, под пристальным вниманием оказалось профессиональное прошлое Михаила Ведерникова. Каким он парнем был, прежде чем попал в Псковскую область?

С этой точки зрения наибольший интерес представляют два предыдущих места работы Ведерникова: заместителем полпреда в крайне непростом Северо-Кавказском федеральном округе и на той же позиции в полпредстве СЗФО, где он курировал Калининградскую область.

На Северном Кавказе Михаил Ведерников отработал без малого пять лет, где курировал внутреннюю и информационную политику.

Вспоминая работу Ведерникова в СКФО, эксперты в своих оценках оказываются в целом близки — и довольно комплиментарны.

Ему в заслугу ставят систематизацию экспертной работы на Северном Кавказе и налаживание эффективных внутриэлитных коммуникаций.

Одним из ключевых проектов в этом направлении стал запуск Центра современной кавказской политики, одной из задач которого, например, была организация и поддержка работы сети экспертных клубов в регионах СКФО. Сшивка мнений экспертов разного рода общественных, национальных, деловых, политических групп всегда является непростым действием, а на Северном Кавказе — вдвойне.

Добавим, что одним из следствий этого проекта Ведерникова на Северном Кавказе стало появление уже в столице Московского Кавказского клуба, деятельность которого теперь курирует Федеральное агентство по делам национальностей.

«Это было очень правильно – консолидировать экспертную элиту от простого брюзжания и протестов в созидание – и я думаю, что это направление надо развивать», – отметил заместитель начальника организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана Зубайру Зубайруев.

Кроме того, Ведерников стал инициаторов появления в СКФО Форума СМИ Северного Кавказа, эта форма совместной работы журналистам Северо-запада известна уже давно.

Комментируя работу врио главы Псковской области на Кавказе, эксперты также называют ее следствием активизацию работы молодежного форума «Машук», который усилиями Михаила Ведерникова из чахлой формы общения молодежи превратился в масштабный и по своему уникальный молодежный форум Северного Кавказа.

«Я знаю, что он много внимания и времени уделял работе с молодежью, ребятам из Дагестана и других северокавказских республик – активистам, журналистам, молодым людям из бизнеса, органов исполнительной власти, - рассказал Зубайру Зубайруев. - Они общались с ним один на один – он находил для этого время».

«Ведерников – один из относительно молодых, энергичных людей, прошедших школу кавказской политики, причем он занимался внутренней политикой в непростом регионе со своими проблемами и болячками, - считает бывший руководитель северокавказского бюро НТВ Руслан Гусаров. - И во взаимодействии с общественными организациями, и в вопросах молодежной политики – все очень удачно решал на Кавказе, будучи замполпреда Президента РФ в СКФО. Это говорит о том, что он и технократ хороший, и политик».

Стоит отметить, что перевод Ведерникова на работу в СЗФО многие на Северном Кавказе тогда восприняли с сожалением: по их словам, Михаил Юрьевич не все проекты успел завершить, и был их реальным двигателем.

На пост заместителя полпреда в Северо-Западный федеральный округ Михаил Ведерников был переведен относительно недавно, в феврале 2017 года. За ним было закреплено кураторство над Калининградской областью. Учитывая, что полпред Николай Цуканов в недавнем прошлом был губернатором этой области — шаг говорящий. В Калиниграде предстояло избрать главу региона, на пост которого претендовал назначенный президентом врио губернатора Антон Алиханов. Успешные выборы в фактически родном для Цуканова региона были для него делом чести. В том числе и поэтому закрепление за Ведерниковым региона-эксклава можно считать свидетельством доверия и признание накопленного опыта региональный работы. Кроме того, Михаил Ведерников курировал в регионе работу силовых ведомств, подготовку к проведению чемпионата мира по футболу, взаимодействие с общественными организациями, вопросы безопасности. Именно Ведерников проводил оперативные совещания по наболевшим и злободневным вопросам.

Калининградские эксперты отмечают в целом непубличный характер работы Ведерникова. Но при этом, говорят они, по факту оказывалось, что замполпреда становился инициатором ряда важных действий. В частности, его усилиями было налажено сотрудничества «Ленфильма» и Калиниградской области, где был открыт филиал киностудии. Удивительного в этом ничего нет: еще во время работы в СКФО Ведерников участвовал в осуществлении там нескольких проектов «Ленфильма».

Комментируя работу Михаила Ведерникова в Калининграде местные эксперты, как и северо-кавказские, обращают внимание на его коммуникабельность. «Ему быстро удалось наладить диалог практически со всеми ключевыми субъектами региональной власти», - рассказал проректор по социальным коммуникациям Балтийского федерального университета Ефим Фидря.

Это важный факт. Особенно если помнить, что для этого у Ведерникова было всего полгода, а в Калининградской области до сих пор водятся политические зубры, которые и не таких пришельцев переваривали.

Ну, и возвращаясь к калининградским выборам. Прошли они спокойно: при значительной явке в почти 40% за Алиханова отдали свои голоса 81% избирателей.

Итого.

12 октября 2017 года для Михаила Ведерникова началась новая страница его биографии, псковская. К этому моменту за плечами у него многолетний опыт работы с целой группой непростых, и с политической и с экономической позиции, регионов. Михаил Юрьевич, если суммировать мнения тех, с кем приходилось ему работать, способен эффективно выстраивать отношения с местными элитами (чего только стоят комплиментарные высказывания в его адрес нынешних и бывших руководителей регионов СКФО). Комментируя его назначение в Псков, Ведерникова уже назвали и здоровым карьеристом, и технократом и грамотным администратором.

Назовут ли его успешным губернатором?

Берем паузу.

Александр ОСИН