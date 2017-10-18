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Общество

Погибшая в автокатастрофе настоятельница монастыря ехала на празднование именин псковского митрополита

Погибшая 17 октября в результате лобового столкновения автомобиля Nissan и маршрутного такси «Псков – Петербург» на трассе Р-23 под Псковом настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна (Ткач) ехала в Псков на празднование именин митрополита Евсевия, сообщает газета «КурьерЪ».  

Анна Ткач. Фото газеты "КурьерЪ"

Ранее Псковское агентство информации сообщало, что 17 октября в 10:30 на трассе Р-23 в районе деревни Подборовье произошло столкновение легкового автомобиля Nissan и маршрутного такси Mercedes. Предположительно, водитель Nissan выехала на встречную полосу.

В ДТП погиб один из трёх пассажиров легкового автомобиля, который полностью сгорел после столкновения. Правоохранительные органы отмечали, что личность погибшего устанавливается.

Отметим, 51-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter осуществлял перевозку людей по маршруту Псков - Санкт-Петербург. В маршрутном такси находились 7 человек, в том числе ребенок. 

34-летняя водитель и 57-летняя пассажирка Nissan находятся в реанимации в тяжелом состоянии с черепно-мозговыми травмами, ушибами и переломами. Ещё одна пассажирка легкового автомобиля, 41-летний, 47-летний, 74-летний и 43-летний пассажиры маршрутки также доставлены в Псковскую областную больницу с ушибами. Их состояние оценивается как удовлетворительное. 

Напомним, это не первая подобная трагедия в Псковской области. Почти 10 лет назад, 29 ноября 2007 года, в автокатастрофе погиб наместник Иоанно-Богословского Крыпецкого монастыря монастыря архимандрит Дамаскин (Сахнюк). 

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