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Общество

Пятеро жителей Пушкинских Гор, спасшие детей на пожаре, выдвинуты на «Народное признание»

Жители Пушкинских Гор Юрий Марков, Анатолий Богданов, Владислав Алексеев, Антон Каштанов и Игорь Игнатьев, спасшие детей из горящего дома в минувшие выходные, пополнили список претендентов на премию «Народное признание - 2017» в номинации «Поступок». На награду их выдвинула редакция псковской газеты «КурьерЪ», подробно рассказавшей о случившемся.

14 октября в Пушкинских Горах из-за неисправности отопления произошло возгорание в жилом доме на две семьи. В каждой половине дома на момент пожара находились по два ребенка. В одной части дома - 6-летняя девочка и 3-летний мальчик, в другой - 7-летний мальчик и 3-летняя девочка. Юрий Марков заметил пожар и бросился в дом. На помощь также незамедлительно пришли таксист Анатолий Богданов и его пассажиры Владислав Алексеев, Антон Каштанов и Игорь Игнатьев. 

«Сейчас уже сложно сказать, кто из нас первый был, кто кого вытаскивал – в тот момент мы об этом не думали. Сработал инстинкт: «дети-огонь-надо!» На мой взгляд, самый главный герой – это Владислав Алексеев, один из тех ребят, кого я вёз, - рассказал о произошедшем газете «КурьерЪ» Анатолий Богданов. - Он первым забежал в дом, вытащил девочку и передал нам. Следом забежали я, ещё двое моих пассажиров и Юрий Марков. Мы друг друга страховали, наблюдали, чтобы никого не зацепило горящими балками. Когда девочку спасли и вернулись за мальчишкой, с нами забежала и его мама. Детей передали соседям, которые стояли рядом с домом. Больше в огонь не сунулись – внутри стало что-то взрываться».

«Мы не хотели геройствовать, просто так  получилось, -  добавил Анатолий Богданов. – Наверное, сработал мужской инстинкт».

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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