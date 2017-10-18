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Экономика

Ещё 16 килограммов испанского хамона уничтожат в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка на российско-латвийской границе в Пыталовском районе пресечен ввоз перемещаемых гражданином Латвии в багаже 16 килограммов  хамона, произведенного в Испании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В связи с неблагополучием страны-экспортера в эпизоотическом отношении, отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, разрешения Россельхознадзора на ввоз товара, нарушением условий транспортировки пищевых продуктов, хамон изъят из оборота и будет уничтожен в пункте пропуска.

В течение текущей недели это уже второе подобное изъятие испанского хамона.

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