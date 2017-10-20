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Политика

В персональном составе Псковского областного Собрания 6-го созыва ожидаются изменения

 На 13-й сессии Псковского областного Собрания 6-го созыва, назначенной на 26 октября, будут рассмотрены вопросы о передаче депутатского мандата справедливороссу Владимиру Панченко и досрочном прекращении полномочий единоросса Николая Бурого, сообщили Псковскому агентству информации в региональном парламенте.

Так, вторым пунктом в повестке дня сессии, опубликованной на сайте Собрания, значится вопрос «Об информации избирательной комиссии Псковской области «О регистрации депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва Панченко Владимира Юрьевича», внесенный спикером регионального парламента Александром Котовым.

Владимир Панченко

Ранее ПАИ сообщало, что 4 октября облизбирком постановил передать Владимиру Панченко вакантный мандат депутата областного Собрания и зарегистрировала его депутатом. Это решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата регионального парламента Олега Брячака, который получил мандат депутата Псковской городской Думы. Владимир Панченко является членом «Справедливой России» и генеральным директором компании «Евро-Керамика».

Кроме того, парламентарий Анатолий Тиханов в повестку дня внёс вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата по единому избирательному округу Николая Бурого.

Николай Бурый

Директор стругокрасненского ООО «Межхозяйственный лесхоз «Родник» Николай Бурый был избран в областное Собрание по спискам «Единой России». Ранее СМИ сообщали, что после того, как он откажется от депутатского мандата, вакантное место в Собрании может быть предложено экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Став региональным парламентарием, Андрей Турчак сможет претендовать на пост члена Совета Федерации от Псковской области. Занимающий же его в настоящее время Александр Борисов, по данным СМИ, предположительно, возглавит Центральный исполнительный комитет партии «Единая Россия».

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