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«Генетически обусловленный самородок» выдвинут на премию «Народное признание»
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Общество

«Генетически обусловленный самородок» выдвинут на премию «Народное признание»

Философ, писатель, поэт, переводчик, музыкант, композитор, исполнитель, публицист, общественный деятель Алексей Жихаревич претендует на премию «Народное признание» в номинации «Инициатива». На соискание награды его выдвинули участники группы «Пост-исторический город П.» в социальной сети Facebook.

Алексей Жихаревич - создатель группы «Пост-исторический город П.», «её бессменный лидер и идеолог», автор одноименного «Антипутеводителя» по Пскову. Он «создатель нового рефлексивного жанра, целью которого является привлечение внимания горожан к хозяйственным проблемам и социокультурным феноменам, стимулирование городского сообщества к осознанию культуры собственного бытия, офлайн-активизму, и, как побочный эффект, стимулирование власти к активизации их прямого предназначения и publicity. Алексей Жихаревич сформулировал подход, когда люди начинают замечать окружающую нас рутину, запущенную повседневность, в которой сами живут, начинают видеть то, что давно стало привычным и невидимым», - говорится в заявке. Ее авторы отмечают, что по инициативе участников группы также создана «Аллея Бездушных Троллей» вдоль дома № 22 по Рижскому проспекту.

«Среди адекватных слоев населения Алексей является обладателем таких антагонистских титулов, как «Генетически обусловленный самородок», «Кричащий в тишину» или вот совершенно свежий титул «Нежно ненавидящий горячо «любящих» город». Все эти черты скромного носителя глубинной городской культуры обусловили появление проектов, пропитанных антипафосностью, но с присутствующими чертами декаданса, футуризма и, не побоимся этого слова – постмодернизма», - отмечается в письме. 

С полным текстом заявки можно ознакомиться в группе «Пост-исторический город П.».

Добавим, что Алексей Жихаревич является участником группы «Отцы Хороших Звуков», которая с успехом выступает на концертных площадках Пскова, Санкт-Петербурга, городов Балтии, участвует в различных фестивалях. Он также известен как поэт, переводчик, автор статей и рецензий (в том числе опубликованных на сайте Псковского агентства информации).

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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