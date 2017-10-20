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Общество

Ремонт системы Комендантского пруда проводится в великолукской крепости

20 октября сотрудники пожарно-спасательных частей оказали помощь при проведении ремонтных работ системы Комендантского пруда в рамках реставрации Земляной крепости в Великих Луках. Об этом стало известно Псковскому агентству информации.

Напомним, на реконструкцию крепости из федерального бюджета будет выделено 15 млн рублей. Деньги пойдут на завершение первого этапа реконструкции, а вопрос дальнейшего финансирования будет рассмотрен при условии музеефикации объекта и перевода в ведение Российского военно-исторического общества.

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