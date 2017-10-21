Пробка в сторону Троицкого моста образовалась на площади Ленина в Пскове

12:56, 21 октября 2017, ПАИ

21 октября в Пскове на площади Ленина затруднено движение. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, пробка из центра в сторону Троицкого моста образовалась ещё утром.

На перекрёстке работает регулировщик.

Напомним, в связи с выполнением муниципального контракта по замене изношенного асфальтобетонного покрытия с 20:00 20 октября до 19:00 22 октября частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам на Советском (Троицком) мосту в Пскове.