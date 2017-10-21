Михаил Ведерников о ситуации с перинатальным центром: Я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы контрольными органами

21:19, 21 октября 2017, ПАИ

«Дальнейшая задержка строительства перинатального центра в Пскове недопустима», - заявил временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников сообщил по итогу рабочего визита в строящийся корпус перинатального центра в субботу, 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сейчас на объекте идут внутренние отделочные работы. Часть помещений уже готова, в операционном блоке начался монтаж оборудования. Вместе с тем без отделки на сегодняшний день стоят фойе и первый этаж. По данным представителя субподрядной организации Дмитрия Очнева, ключевая причина отставаний от графика — неритмичное финансирование. Пользуясь случаем, он обратился к главе региона с просьбой подключиться к решению данного вопроса и заверил, что при поступлении должного финансирования работы на объекте можно будет вести в две смены.

Ещё одна причина задержки — отсутствие проектной документации, которую должен предоставлять проектировщик — ЗАО «Гипроздрав» — на каждом этапе строительных работ. В свою очередь представитель компании-проектировщика, который также присутствовал на объекте, с такой формулировкой не согласился. «Я работал в полпредстве, контролировал строительство таких объектов, знаю с каким трудом они сдаются», — прервал его врио губернатора, добавив, что качество документации и контроль за всем ходом строительства объекта вызывает у него ряд вопросов.

«Сегодня я вижу невыполнение поручения президента и игнорирование проблемы со стороны контрольных органов. О ней известно давно, подрядчик регулярно обращается с письмами, документами. Но никакого реагирования нет. Будем исправлять, потому что дальнейшая задержка строительства перинатального центра в Пскове недопустима», — заключил по итогу визита на объект Михаил Ведерников.

Ситуацию по строительству перинатального центра глава региона взял под особый контроль. Михаил Ведерников также поручил своему заместителю Александру Кузнецову составить график работ с жесткой привязкой к графику финансирования, подготовить совещание с участием всех заинтересованных и ответственных сторон.

Несмотря на блок проблемных вопросов, во время визита на объект глава региона оценил объёмы и качество выполненных работ. Отметим, что на сегодняшний день введены в строй системы канализации, отопления и водоснабжения, выполнены основные строительно-монтажные работы. Вентиляционная система будущего медицинского учреждения оборудована по европейским стандартам и позволяет регулировать теплообмен в любое время года. По проекту здание запитано от двух котельных. Кроме того, есть собственный дизель-генератор, который позволит обеспечить бесперебойную работу перинатального центра в случае перебоев в электроснабжении.

Справка: перинатальный центр строится в Пскове в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех», генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком — ООО «РТ-Соцстрой». Объект должны были сдать в эксплуатацию еще этим летом.