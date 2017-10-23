Росприроднадзор: Появление «пены» на Великой в Пскове носит природный характер

12:40, 23 октября 2017, ПАИ

Появление «пены» на реке Великой в Пскове носит природный характер, наиболее выраженный в утренние часы. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Псковской области.

20 октября в ведомство обратился руководитель общественной организации «Свободный берег» Игорь Батов, который заявил о том, что на поверхности Великой периодически образуется «пена». По данному факту специалисты управления провели рейдовое обследование в районе Пскова участков рек Великой, Черехи, Многи и ручьев, впадающих в указанные водные объекты.

В результате обследования установлено, что в связи с высокой осенней водностью в ручьях при движении воды на перепаде высот образуется «пена», которая в дальнейшем распространяется по поверхности рек и постепенно распадается.