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Общество

Росприроднадзор: Появление «пены» на Великой в Пскове носит природный характер

Появление «пены» на реке Великой в Пскове носит природный характер, наиболее выраженный в утренние часы. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росприроднадзора по Псковской области.

20 октября в ведомство обратился руководитель общественной организации «Свободный берег» Игорь Батов, который заявил о том, что на поверхности Великой периодически образуется «пена». По данному факту специалисты управления провели рейдовое обследование в районе Пскова участков рек Великой, Черехи, Многи и ручьев, впадающих в указанные водные объекты.

В результате обследования установлено, что в связи с высокой осенней водностью в ручьях  при движении  воды на перепаде высот образуется «пена», которая в дальнейшем распространяется по поверхности рек и постепенно распадается.

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