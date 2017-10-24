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Александр Борисов написал заявление о сложении полномочий сенатора от Псковской области

Александр Борисов написал заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации от Псковской области. Об этом он заявил сегодня, 24 октября, в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Александр Борисов

По его словам, завтра, 25 октября, этот вопрос будет рассмотрен на заседании верхней палаты российского парламента. «27 октября мой последний рабочий день в качестве сенатора», - сообщил Александр Борисов.

Он заявил, что отказывается от мандата сенатора в связи с переходом на новую работу в структуры партии «Единая Россия». 

Ранее сообщалось, что он может возглавить Центральный исполнительный комитет партии.

Говоря о том, что станет его преемником на посту псковского сенатора, Александр Борисов отметил, что «это вопрос к тем, кто делегирует мандат – депутатам Псковского областного Собрания».

Отметим, российские СМИ сообщали, что новым представителем Псковской области в Совете Федерации станет экс-губернатор региона Андрей Турчак. Напомним, 12 октября он сложил полномочия губернатора и был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

На сессию Псковского областного Собрания, назначенную на 26 октября, вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата-единоросса Николая Бурого. Предполагается, что Андрей Турчак получит вакантный мандат, после чего региональный парламент сможет делегировать его в Совет Федерации.

В Псковском областном Собрании ПАИ сообщили, что заявление Александра Борисова о сложении им полномочий сенатора в региональный парламент пока не поступало.

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