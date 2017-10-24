Роман Романов возглавил секретариат Андрея Турчака

17:43, 24 октября 2017, ПАИ

Роман Романов назначен на пост руководителя секретариата и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня, 24 октября, он приступил к исполнению своих новых обязанностей. Сам Роман Романов был недоступен для комментариев.

Напомним, Андрей Турчак был назначен и. о. секретаря генсовета «Единой России» 12 октября. Перед этим он был уволен по собственному желанию с поста губернатора Псковской области.

16 октября стало известно, что Роман Романов покидает пост проректора по воспитательной работе Псковского государственного университета, который он занимал с февраля 2017 года, «в связи с переходом на другую работу».

Роман Романов прибыл в Псков в команде Андрея Турчака при назначении того на пост губернатора Псковской области в феврале 2009 года. С февраля по апрель 2009 года он работал помощником заместителя губернатора области - руководителя аппарата администрации области, после чего возглавил управление внутренней политики областной администрации. В октябре 2014 года был переведён на должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области. В феврале 2017 года он перешёл на работу в ПсковГУ.

Роман Романов родился в 1978 году в Томске, в 2000 году с отличием окончил исторический факультет Томского государственного педагогического университета и аспирантуру Томского института образовательных систем. После этого с 2000 по 2002 годы Романов работал ассистентом кафедры педагогики Томского государственного педуниверситета, а затем возглавил управление по воспитательной работе вуза. В 2006 году Роман Романов стал главным специалистом по работе с молодежью в партии «Единая Россия», где и познакомился с Андреем Турчаком, который возглавлял координационный Совет молодёжного движения «Молодая гвардия Единой России». В 2008-2009 годах Романов был консультантом по социальным проектам ООО «Молодежный инициативный центр».

Также Роман Романов известен как писатель, автор произведений «Чиновник Авдий», «Охотники за голосами» и «Монархисты из квартиры 27».