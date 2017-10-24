Роман Романов возглавил секретариат Андрея Турчака
Роман Романов назначен на пост руководителя секретариата и. о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. Как стало известно Псковскому агентству информации, сегодня, 24 октября, он приступил к исполнению своих новых обязанностей. Сам Роман Романов был недоступен для комментариев.
Напомним, Андрей Турчак был назначен и. о. секретаря генсовета «Единой России» 12 октября. Перед этим он был уволен по собственному желанию с поста губернатора Псковской области.
16 октября стало известно, что Роман Романов покидает пост проректора по воспитательной работе Псковского государственного университета, который он занимал с февраля 2017 года, «в связи с переходом на другую работу».
Роман Романов прибыл в Псков в команде Андрея Турчака при назначении того на пост губернатора Псковской области в феврале 2009 года. С февраля по апрель 2009 года он работал помощником заместителя губернатора области - руководителя аппарата администрации области, после чего возглавил управление внутренней политики областной администрации. В октябре 2014 года был переведён на должность заместителя руководителя аппарата администрации Псковской области. В феврале 2017 года он перешёл на работу в ПсковГУ.
Также Роман Романов известен как писатель, автор произведений «Чиновник Авдий», «Охотники за голосами» и «Монархисты из квартиры 27».