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Политика

Николай Бурый досрочно сложил полномочия депутата Псковского облсобрания

На основании личного заявления досрочно прекращены полномочия депутата Псковского областного Собрания по единому избирательному округу Николая Бурова. Такое решение приняли его коллеги на 13-й сессии регионального парламента 26 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор стругокрасненского ООО «Межхозяйственный лесхоз «Родник» Николай Бурый был избран в областное Собрание по спискам «Единой России».

Ранее СМИ сообщали, что после того, как он откажется от депутатского мандата, вакантное место в Собрании будет предложено экс-губернатору Псковской области Андрею Турчаку. Став региональным парламентарием, Андрей Турчак сможет претендовать на пост члена Совета Федерации от Псковской области. Напомним, что Александр Борисов досрочно сложил полномочия псковского сенатора. 

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