Совет Федерации досрочно прекратил полномочия псковского сенатора Александра Борисова

10:42, 25 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 25 октября, на заседании Совета Федерации были досрочно прекращены полномочия сенатора от законодательного собрания Псковской области Александра Борисова, сообщает РИА Новости. Напомним, 24 октября Александр Борисов в комментарии Псковскому агентству информации сообщил, что написал заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации от Псковской области.

Он заявил, что отказывается от мандата сенатора в связи с переходом на новую работу в структуры партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что он может возглавить Центральный исполнительный комитет партии.

Говоря о том, кто станет его преемником на посту псковского сенатора, Александр Борисов отметил, что «это вопрос к тем, кто делегирует мандат – депутатам Псковского областного Собрания».

Отметим, российские СМИ сообщали, что новым представителем Псковской области в Совете Федерации станет экс-губернатор региона Андрей Турчак. Напомним, 12 октября он сложил полномочия губернатора и был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России».

На сессию Псковского областного Собрания, назначенную на 26 октября, вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата-единоросса Николая Бурого. Предполагается, что Андрей Турчак получит вакантный мандат, после чего региональный парламент сможет делегировать его в Совет Федерации.

В Псковском областном Собрании ПАИ сообщили, что заявление Александра Борисова о сложении им полномочий сенатора в региональный парламент пока не поступало.