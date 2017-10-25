Совет Федерации досрочно прекратил полномочия псковского сенатора Александра Борисова
Сегодня, 25 октября, на заседании Совета Федерации были досрочно прекращены полномочия сенатора от законодательного собрания Псковской области Александра Борисова, сообщает РИА Новости. Напомним, 24 октября Александр Борисов в комментарии Псковскому агентству информации сообщил, что написал заявление о сложении полномочий члена Совета Федерации от Псковской области.
Он заявил, что отказывается от мандата сенатора в связи с переходом на новую работу в структуры партии «Единая Россия».
Ранее сообщалось, что он может возглавить Центральный исполнительный комитет партии.
Говоря о том, кто станет его преемником на посту псковского сенатора, Александр Борисов отметил, что «это вопрос к тем, кто делегирует мандат – депутатам Псковского областного Собрания».
Отметим, российские СМИ сообщали, что новым представителем Псковской области в Совете Федерации станет экс-губернатор региона Андрей Турчак. Напомним, 12 октября он сложил полномочия губернатора и был назначен и. о. секретаря Генсовета «Единой России».
На сессию Псковского областного Собрания, назначенную на 26 октября, вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий депутата-единоросса Николая Бурого. Предполагается, что Андрей Турчак получит вакантный мандат, после чего региональный парламент сможет делегировать его в Совет Федерации.
В Псковском областном Собрании ПАИ сообщили, что заявление Александра Борисова о сложении им полномочий сенатора в региональный парламент пока не поступало.