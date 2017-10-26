Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове

17:10, 26 октября 2017, ПАИ

26 октября в Пскове не наблюдается ажиотажа на премьерный показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в кинотеатре «Победа».

«Ажиотажа нет, спокойно, тихо все. Билеты покупают как на обычный фильм, обычный спрос. Кардинальных различий между другими фильмами мы не видим», - заявили в кинотеатре «Победа».

По данным системы бронирования билетов сети кинотеатров «Мираж Синема», больше всего билетов продано на сеанс в 19:50: из 125 мест заняты всего 39. На более ранний показ - в 17:40 - собираются сходить только 20 человек, а в 18:40 посмотреть картину решили 24 псковича.

Напомним, что сегодня, 26 октября, в широкий прокат по всей России выходит лента Алексея Учителя «Матильда», рассказывающая об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, которые предшествовали официальному браку последнего российского императора.

Картина еще до выхода стала предметом споров и критики со стороны представителей Русской православной церкви и чиновников. В частности, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал фильм «клеветой», а депутат Наталья Поклонская просила Генпрокуратуру провести проверку ленты. В январе православные активисты из организации «Христианское государство — Святая Русь» разослали письма с угрозами в кинотеатры, планирующие показывать фильм. Они предупредили, что там, где будет идти «Матильда», «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

Добавим, что для дополнительной безопасности, псковский кинотеатр «Победа» решил втрое усилить свою охрану. Безопасность на сеансах «Матильды» планируется обеспечивать две недели, но срок может быть продлен и до трех недель.