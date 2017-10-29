Пушкиногорский «Кураж Клуб» выдвинут на «Народное признание-2017»

16:33, 29 октября 2017, ПАИ

Пушкиногорский «Кураж Клуб» пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017». Клуб выдвинут в номинацию «Рекорд».

Приславший заявку заведующий Молодежным центром Пушкиногорского района Николай Степанов отметил, что «Кураж Клуб» - это молодежное сообщество, появившееся в 2010 году как группа автолюбителей, которая занималась организованными выездами на природу. Сейчас же – это один из крупнейших клубов Псковской области. «Сам клуб, как, впрочем, и его лидеры, не раз удостаивались различных наград, например, были несколько побед в конкурсе «Молодежь Псковщины», - говорится в заявке.

В клубе состоит около 50-ти судей автоспорта, имеющих лицензии Российской автомобильной федерации различных категорий, что позволяет ему принимать активное участи при проведении этапов Кубка и Чемпионата России по классическому ралли в Псковской области, а также организовывать официальные соревнования, например, по автомногоборью, в том числе этапы Кубка Северо-Западного федерального округа.

«Кстати, такие ралли, как «Пушкинские Горы», «Новоржев» и «900 озер» появились не без помощи активистов «Кураж Клуба», - подчеркнул Николай Степанов.

По его словам, на данный момент деятельность клуба достаточно широка и включает в себя проведение стритчелленджей (как автомобильных, так и вело), соревнований по драг-рейсингу (минифестивали), соревнований по автомобильному многоборью, различных встреч и пикников, автопробегов, а также оказывает помощь при проведении разнообразных курсов и муниципальных мероприятий. Кроме того, «Кураж клуб» занимается благотворительной деятельностью, ведёт сбор средств пострадавшим на гонках, организует различные акции для детских домов.

Летом 2017 года команда клуба организовала и провела большой автомотофестиваль «Рокот».

География участников клуба обширна: Пушкиногорский, Опочецкий, Островской, Печорский, Псковский, Бежаницкий районы.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.