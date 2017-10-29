Пушкиногорский «Кураж Клуб» выдвинут на «Народное признание-2017»
Пушкиногорский «Кураж Клуб» пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017». Клуб выдвинут в номинацию «Рекорд».
Приславший заявку заведующий Молодежным центром Пушкиногорского района Николай Степанов отметил, что «Кураж Клуб» - это молодежное сообщество, появившееся в 2010 году как группа автолюбителей, которая занималась организованными выездами на природу. Сейчас же – это один из крупнейших клубов Псковской области. «Сам клуб, как, впрочем, и его лидеры, не раз удостаивались различных наград, например, были несколько побед в конкурсе «Молодежь Псковщины», - говорится в заявке.
В клубе состоит около 50-ти судей автоспорта, имеющих лицензии Российской автомобильной федерации различных категорий, что позволяет ему принимать активное участи при проведении этапов Кубка и Чемпионата России по классическому ралли в Псковской области, а также организовывать официальные соревнования, например, по автомногоборью, в том числе этапы Кубка Северо-Западного федерального округа.
«Кстати, такие ралли, как «Пушкинские Горы», «Новоржев» и «900 озер» появились не без помощи активистов «Кураж Клуба», - подчеркнул Николай Степанов.
По его словам, на данный момент деятельность клуба достаточно широка и включает в себя проведение стритчелленджей (как автомобильных, так и вело), соревнований по драг-рейсингу (минифестивали), соревнований по автомобильному многоборью, различных встреч и пикников, автопробегов, а также оказывает помощь при проведении разнообразных курсов и муниципальных мероприятий. Кроме того, «Кураж клуб» занимается благотворительной деятельностью, ведёт сбор средств пострадавшим на гонках, организует различные акции для детских домов.
Летом 2017 года команда клуба организовала и провела большой автомотофестиваль «Рокот».
География участников клуба обширна: Пушкиногорский, Опочецкий, Островской, Печорский, Псковский, Бежаницкий районы.
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:
«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;
«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;
«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;
«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;
«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;
«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;
«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: