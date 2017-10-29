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Общество

Пушкиногорский «Кураж Клуб» выдвинут на «Народное признание-2017»

Пушкиногорский «Кураж Клуб»  пополнил список претендентов на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание-2017». Клуб выдвинут в номинацию «Рекорд».

Приславший заявку заведующий Молодежным центром Пушкиногорского района  Николай Степанов отметил, что «Кураж Клуб» - это молодежное сообщество, появившееся в 2010 году как группа автолюбителей, которая занималась организованными выездами на природу.  Сейчас же – это один из крупнейших клубов Псковской области. «Сам клуб, как, впрочем, и его лидеры, не раз удостаивались различных наград, например, были несколько побед в конкурсе «Молодежь Псковщины», - говорится в заявке.

В клубе состоит около 50-ти судей автоспорта, имеющих лицензии Российской автомобильной федерации различных категорий, что позволяет ему принимать активное участи при проведении этапов Кубка и Чемпионата России по классическому ралли в Псковской области, а также организовывать официальные соревнования, например, по автомногоборью, в том числе этапы Кубка Северо-Западного федерального округа. 

«Кстати, такие ралли, как «Пушкинские Горы», «Новоржев» и «900 озер» появились не без помощи активистов «Кураж Клуба», - подчеркнул Николай Степанов.

По его словам, на данный момент деятельность клуба достаточно широка и включает в себя проведение стритчелленджей (как автомобильных, так и вело), соревнований по драг-рейсингу (минифестивали), соревнований по автомобильному многоборью, различных встреч и пикников, автопробегов, а также оказывает помощь при проведении разнообразных курсов и муниципальных мероприятий. Кроме того, «Кураж клуб» занимается благотворительной деятельностью, ведёт сбор средств пострадавшим на гонках, организует различные акции для детских домов.

Летом 2017 года команда клуба организовала и провела большой автомотофестиваль «Рокот».

География участников  клуба обширна: Пушкиногорский, Опочецкий, Островской, Печорский, Псковский, Бежаницкий районы.

 
Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.
Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ruБланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда»«Комсомольская правда – Псков»«Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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