Запланировано благоустройство самого большого сквера на Запсковье

10:57, 30 октября 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов подал заявку в Управление городского хозяйства администрации Пскова о включении сквера на проспекте Энтузиастов в программу «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Дмитрий Барабанов сообщил, что к нему систематически обращаются жители прилегающего к парку микрорайона с просьбой оказать содействие в его благоустройстве. Депутат отметил, что вопрос неоднократно обсуждал как на встречах с населением, так и в администрации города. На данный момент собраны более полутора тысяч подписей в поддержку благоустройства рекреационной зоны, которое должно быть комплексным. Кроме того, одной из первостепенных задач является устройство освещения.

Депутат при активном участии жителей разработал дизайн-проект, в основе которого лежит концепция создания комфортной зоны отдыха для разных групп населения с сохранением зеленых зон, высадкой новых зеленых насаждений и цветочным оформлением.

Напомним, решением Псковской городской Думы в сквере на улице Труда согласована установка памятника «Стражам границы». Дмитрий Барабанов прокомментировал, что с учетом установки данного памятника по проекту планируется разделить сквер на зону «тихого отдыха» и зону активного отдыха. Памятник стражам границы» будет размещен в зоне «тихого отдыха». Зона активного отдыха предполагает установку детской площадки обустройство велодорожек, спортивных и игровых элементов, в том числе адаптивных для маломобильных групп населения. Пешеходные дорожки, образованные стихийно, будут благоустроены и подняты над уровнем газона, что обеспечит естественное водоотведение.