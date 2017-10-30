Приз ПАИ за «лучший мультимедийный проект» передан на подготовку археологической экспедиции

14:23, 30 октября 2017, ПАИ

Редакция Псковского агентства информации совместно с автором опубликованного на ПАИ 1 мая 2017 года лонгрида «Псковские викинги» археологом Александром Михайловым пожертвовала денежную часть премии «СеЗаМ» на поддержку проекта, направленного на дальнейшее изучение поселения эпохи викингов у деревни Горожане Новосокольнического района.

Проект по сбору средств был размещен на краудфандинговой платформе «Планета» 8 июня 2017 года. На данный момент собрано 94848 рублей. Чтобы реализация проекта началась, необходимо собрать еще 30152 рубля. Несмотря на то, что до завершения сбора средств осталось чуть больше недели, руководитель проекта, начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Археологического центра Псковской области Александр Михайлов рассчитывает на его успех и надеется, что данный пример поможет мобилизовать всех любителей истории и археологии.

«Мы в ПАИ много и охотно пишем о работе псковских археологов и их находках [см., например, серию материалов «Сокровища «расплющенного» раскопа» - ПАИ]. Мы с удовольствием помогли Александру Михайлову рассказать современными мультимедийными средствами историю обнаружения поселения викингов на юге области и рады, что жюри конкурса «СеЗаМ» по достоинству оценило эту работу. Мы также поддержали проект Александра по подготовке экспедиции и уверены, что она состоится и принесет еще немало открытий», - прокомментировал решение главный редактор ПАИ Максим Андреев.

Напомним, 26 октября стало известно, что материал ПАИ стал победителем журналистского конкурса «СеЗаМ-2017» в номинации «Лучший мультимедийный проект». Вручение награды состоялось на торжественной церемонии в петербургском отеле «Амбассадор» в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).

Крупное поселение эпохи викингов у деревни Горожане, располагавшееся на пути «из варяг в греки», псковские археологи открыли в августе 2016 года. Специально для Псковского агентства информации Александр Михайлов рассказал в лонгриде о том, почему это памятник столь значим для исторической науки, как он был обнаружен и по какой причине процветающее поселение так и не превратилось в город.

Завтра, 31 октября, в краеведческом музее города Великие Луки состоится встреча псковских археологов с жителями города, на которой будут представлены первые результаты археологических работ на поселении Горожане в июле 2017 года.