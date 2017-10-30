Медиаэксперт: Псковское агентство информации на подъеме и продолжает расти

15:41, 30 октября 2017, ПАИ

Псковское агентство информации стало безусловным лидером в номинациях журналистского конкурса «СеЗаМ-2017» для интернет-СМИ. «Ресурс на подъеме и продолжает расти!», - заявила член профессионального жюри конкурса, руководитель Ассоциации СМИ арктического региона Северо-Запада Ольга Крупенье, комментируя итоги премии.

По её словам, в разделе «Интернет-СМИ» значительно увеличилось количество заявок: в этом году их было 105, ровно в два раза больше, чем в прошлом. «Сильно выросло их качество. Это связано с тем, что все больше СМИ и журналистов уходят в «цифру», - отметила Ольга Крупенье.

Она подчеркнула, что Псковское агентство информации было безусловным лидером конкурса. «Читать ПАИ одно удовольствие. Я забывала, что я член жюри, я получала удовольствие как читатель. Я начинала работу в интернете в «Интефаксе», и человек, который меня учил, мне сказал: «Сидя в Петербурге ты должна писать так, чтобы человек в Рио-де-Жанейро открыл твой текст, и ему было понятно и интересно». Именно это я увидела в работах ПАИ, причем от них много было ребят и в разных номинациях», - сказала Ольга Крупенье и поблагодарила всех, кто участвовал в создании ПАИ.

Напомним, материал ПАИ «Псковские викинги» стал победителем журналистского конкурса «СеЗаМ-2017» в номинации «Лучший мультимедийный проект». Вручение награды состоялось 26 октября на торжественной церемонии в петербургском отеле «Амбассадор» в рамках Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ).