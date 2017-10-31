В Театрально-концертной дирекции создадут отдел по подготовке к Ганзе-2019

13:37, 31 октября 2017, ПАИ

В Театрально-концертной дирекции Псковской области создадут отдел по подготовке к проведению Международных Ганзейских дней Нового времени, которые должны состояться в Пскове в июле 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель Дирекции Дмитрий Месхиев.

По его словам, новое подразделение возглавит Артем Татаренко, который с 10 ноября покидает пост директора Псковской областной филармонии. Напомним, ранее ПАИ сообщало, что Артем Татаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

По словам Дмитрия Месхиева, новое подразделение Театрально-концертной дирекции будет сформировано к концу декабря и начнет работу с 2018 года: когда начнется федеральное финансирование проекта. «Мне дано поручение, и хочется сделать хорошо. Сейчас нужно создавать команду. Плану у нас большие: надо, чтобы получилось не местечково, на достойном уровне», - добавил руководитель Театрально-концертной дирекции.