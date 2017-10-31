Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»

18:19, 31 октября 2017, ПАИ

Автомотофестиваль «Рокот» пополнил список претендентов на премию «Народное признание 2017» в номинации «Событие». Заявку прислал Николай Степанов.

«29 июля 2017 года мной и моей командой был организован и проведен авто-мото фестиваль «Рокот». Данный фестиваль был уникальным для нашей области, так как его основной задачей было объединить различные субкультуры и достойно показать каждую из них. Ранее проводились попытки подобного объединения, но, насколько мне известно, ни на одном из ранее проведенных подобных мероприятий, публике не был представлен такой широкий выбор субкультур. На фестивале были представлены: легковые автомобили, мотоциклы, картинг, велосипеды, танцевальные коллективы, рок группы области, огненное шоу», - рассказал Николай Степанов.

По словам Николая Степанова, при проведении фестиваля так же был сделан сильный упор на безопасность (35 маршалов безопасности, 5 сотрудников ЧОП и 5 сотрудников ОВД, ограждение камнеулавливающими сетками, коридоры безопасности, служба парковки), информативность организованность, доступность транспорта и разносторонность - одновременная работа нескольких зон фестиваля.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.