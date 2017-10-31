Автомотофестиваль «Рокот» номинирован на «Народное признание»
Автомотофестиваль «Рокот» пополнил список претендентов на премию «Народное признание 2017» в номинации «Событие». Заявку прислал Николай Степанов.
«29 июля 2017 года мной и моей командой был организован и проведен авто-мото фестиваль «Рокот». Данный фестиваль был уникальным для нашей области, так как его основной задачей было объединить различные субкультуры и достойно показать каждую из них. Ранее проводились попытки подобного объединения, но, насколько мне известно, ни на одном из ранее проведенных подобных мероприятий, публике не был представлен такой широкий выбор субкультур. На фестивале были представлены: легковые автомобили, мотоциклы, картинг, велосипеды, танцевальные коллективы, рок группы области, огненное шоу», - рассказал Николай Степанов.
По словам Николая Степанова, при проведении фестиваля так же был сделан сильный упор на безопасность (35 маршалов безопасности, 5 сотрудников ЧОП и 5 сотрудников ОВД, ограждение камнеулавливающими сетками, коридоры безопасности, служба парковки), информативность организованность, доступность транспорта и разносторонность - одновременная работа нескольких зон фестиваля.
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:
«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;
«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;
«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;
«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;
«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;
«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;
«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: