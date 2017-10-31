В городских и сельских школах Псковской области открыты 130 вакансий

14:33, 31 октября 2017, ПАИ

В городских и сельских школах Псковской области открыты 130 вакансий. Об этом 31 октября сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции, посвященной итогам первой четверти учебного года 2017/2018, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Седунов отметил, возможность закрыть эти вакансии есть. Он добавил, что жильё для педагогов – квартиры или дома - предоставляется практически во всех муниципалитетах. «Не скажу, что эти 130 ставок свободны, предметы ведутся другими учителями, то есть ставки перераспределены», - сказал начальник управления и сообщил, что в среднем нагрузка на учителя составляет порядка 23 часов в неделю.

Он доложил, что в системе общего и дошкольного образования региона работает приблизительно стабильное число педагогических работников - около 10 тысяч. Всего 10% из них - мужчины. «Хотелось бы, чтобы эта цифра росла, выпускники бы приходили в школы», - заявил Александр Седунов.

По его словам, в школах региона наблюдается высокий процент молодых педагогов со стажем работы до 3 лет (8-9%), эти цифры также хотелось бы увеличить. «Еще нас волнует, что средний возраст педагогических работников области - за 50 лет», - продолжил Александр Седунов и заметил, что Псковская область по этим цифрам не выбивается из общероссийских показателей»

Он рассказал, что образование - одна из самых консервативных отраслей, в то же время она претерпевает постоянные изменения внутри себя. «Мы вошли в учебный год практически с тем же самым количеством образовательных организаций, что и в прошлом году. Филиализация/реорганизация закончилась», - сообщил Александр Седунов. Он подчеркнул, что никаких крупных масштабных изменений в плане количества образовательных учреждений не было. На данный момент в регионе функционируют 158 юридических лиц в системе общего образования и 80 организаций дополнительного образования.

Александр Седунов добавил, что Псковская область продолжит участвовать в программе по ремонту спортзалов в сельских школах, соответствующая заявка уже подана и утверждена. Также он напомнил, что регион участвует во всех мероприятиях Минобрнауки. Так, в 2017-2018 возводится новое здание школы в Великих Луках. Кроме того, подготовлена новая заявка Псковской области на участие в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». На 2018 год заявлена школа в Дно, а на ‎2019–2020 годы — новые школы в Великих Луках, Пскове и Гдовском районе.

«У нас более 63 тысяч детей школьного возраста. Каждый год мы это количество увеличиваем примерно на тысячу человек. Это хороший результат», - заключил он.