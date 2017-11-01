Юрий Сорокин о снижении коммерческого долга регионов: Озвученное президентом поручение справедливо и своевременно

11:32, 01 ноября 2017, ПАИ

Справедливым и своевременным назвал депутат Псковского областного Собрания Юрий Сорокин поручение президента Владимира Путина Правительству принять меры для снижения объёма коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины их собственных доходов.

«Жизнь продолжается, всё отлично, государство нас не забывает, выполняет свою функцию - помогает регионам. Так и должно быть», - заявил Юрий Сорокин Псковскому агентству информации.

«Это ответ некоторым нашим комментаторам, которые говорят, что нельзя жить с такими долгами: «всё пропало», «как жить дальше». Я думаю, что ничего страшного в этом нет. На эти деньги мы сделали много хороших вещей для людей, решили множество задач, поэтому озвученное президентом поручение справедливо и своевременно», - сказал парламентарий.

Планируется, что помощь регионам придет до конца года. Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Государственной Думы. По подсчётам министра финансов РФ Антона Силуанова, на частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд рублей.