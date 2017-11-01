Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова
Сотрудники Археологического центра Псковской области продолжают исследования культурных отложений, раскрытых в ходе реконструкции улицы Свердлова. Как сообщила Псковскому агентству информации старший научный сотрудник центра Розалия Подгорная, удалось обнаружить участок деревянного замощения переулка, выходящего к Великой улице (ныне улица Советская) и мощный слой пожара конца XVII века.
Пожар, следы которого удалось найти, известен археологам по документам конца XVII века. «А мостовая - это плохо сохранившиеся деревянные бревна, плотно уложенные друг к другу. Датируется находка концом XVII - началом XVIII века», - уточнила Розалия Подгорная.
Небольшой проулок шёл от Великих ворот (на улице Советской) к церкви Иоакима и Анны (на улице Калинина). «По историческим планам Пскова такой проулочек известен, но название его там не обозначено. Находки здесь характерные для улицы: лошадиные подковы и обувные подковки», - рассказала Розалия Подгорная.