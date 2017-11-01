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Общество

Переулок XVII века обнаружили псковские археологи во время раскопок на улице Свердлова

Сотрудники Археологического центра Псковской области продолжают исследования культурных отложений, раскрытых в ходе реконструкции улицы Свердлова. Как сообщила Псковскому агентству информации старший научный сотрудник центра Розалия Подгорная, удалось обнаружить участок деревянного замощения переулка, выходящего к Великой улице (ныне улица Советская) и мощный слой пожара конца XVII века. 

На фото: Остатки деревянного замощения. Фото Археологического центра Псковской области

Пожар, следы которого удалось найти, известен археологам по документам конца XVII века. «А мостовая - это плохо сохранившиеся деревянные бревна, плотно уложенные друг к другу. Датируется находка концом XVII - началом XVIII века», - уточнила Розалия Подгорная.

Небольшой проулок шёл от Великих ворот (на улице Советской) к церкви Иоакима и Анны (на улице Калинина). «По историческим планам Пскова такой проулочек известен, но название его там не обозначено. Находки здесь характерные для улицы: лошадиные подковы и обувные подковки», - рассказала Розалия Подгорная.

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