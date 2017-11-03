Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017»

11:03, 03 ноября 2017, ПАИ

Школа бега PRO SPORT выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание 2017» псковичом Алексеем Титовым «за пропаганду здорового образа жизни и продвижение спорта в народ» в номинации «Инициатива».

Сергей Шмелёв выдвинул в номинацию «Событие» «Кубок PRO SPORT», организованный весной-летом 2017 года одноименной общественной организацией. Он отметил, что «впервые в Псковской области, да еще качественно и организованно, проведено спортивное мероприятие такого уровня». Кубок состоял из 5 этапов, при этом каждый этап отличался от другого и форматом проведения и разнообразием призов, как участникам, так и призерам. «Сказочная атмосфера, незабываемые впечатления, куча положительных эмоций, новые знакомства», - охарактеризовал состязания пскович.

По его словам, участие в кубке принимали не только жители Пскова и Псковской области, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Луганска, Курска, Сыктывкара, Омска. «Этим соревнованиям можно присвоить всероссийский уровень», - считает Сергей Шмелёв. Он добавил, что это одно из лучших спортивных мероприятий, организованных и проведенных в Пскове в 2017 году.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.