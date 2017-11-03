Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017»
Школа бега PRO SPORT выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание 2017» псковичом Алексеем Титовым «за пропаганду здорового образа жизни и продвижение спорта в народ» в номинации «Инициатива».
Сергей Шмелёв выдвинул в номинацию «Событие» «Кубок PRO SPORT», организованный весной-летом 2017 года одноименной общественной организацией. Он отметил, что «впервые в Псковской области, да еще качественно и организованно, проведено спортивное мероприятие такого уровня». Кубок состоял из 5 этапов, при этом каждый этап отличался от другого и форматом проведения и разнообразием призов, как участникам, так и призерам. «Сказочная атмосфера, незабываемые впечатления, куча положительных эмоций, новые знакомства», - охарактеризовал состязания пскович.
По его словам, участие в кубке принимали не только жители Пскова и Псковской области, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Луганска, Курска, Сыктывкара, Омска. «Этим соревнованиям можно присвоить всероссийский уровень», - считает Сергей Шмелёв. Он добавил, что это одно из лучших спортивных мероприятий, организованных и проведенных в Пскове в 2017 году.
По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:
«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;
«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;
«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;
«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;
«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;
«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;
«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;
«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;
«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;
«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;
«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.
Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».
Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.
Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам: