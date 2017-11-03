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Школа бега PRO SPORT и одноименный кубок выдвинуты на «Народное признание - 2017»

Школа бега PRO SPORT выдвинута на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание 2017» псковичом Алексеем Титовым «за пропаганду здорового образа жизни и продвижение спорта в народ» в номинации «Инициатива». 

Сергей Шмелёв выдвинул в номинацию «Событие» «Кубок PRO SPORT», организованный весной-летом 2017 года одноименной общественной организацией. Он отметил, что «впервые в Псковской области, да еще качественно и организованно, проведено спортивное мероприятие такого уровня». Кубок состоял из 5 этапов, при этом каждый этап отличался от другого и форматом проведения и разнообразием призов, как участникам, так и призерам. «Сказочная атмосфера, незабываемые впечатления, куча положительных эмоций, новые знакомства», - охарактеризовал состязания пскович.

По его словам, участие в кубке принимали не только жители Пскова и Псковской области, но и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Луганска, Курска, Сыктывкара, Омска. «Этим соревнованиям можно присвоить всероссийский уровень», - считает Сергей Шмелёв. Он добавил, что это одно из лучших спортивных мероприятий, организованных и проведенных в Пскове в 2017 году.

 
Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.
 
Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru. Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе. 

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».

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