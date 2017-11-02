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Валентин Каленский о снижении коммерческого долга регионов: Решение президента для нас очень актуально

«Решение президента для нас очень актуально», - заявил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Валентин Каленский, комментируя поручение главы государства Владимира Путина Правительству РФ принять меры для снижения объёма коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины их собственных доходов.

Валентин Каленский

«Это решение очень правильное, - заявил парламентарий в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации. - Мы сознательно брали эти кредиты многие последние годы для того, чтобы выполнять те программы, в которых принимали участие. При этом заведомо понимая, что мы кормим финансовые институты в виде банков». «Не брать мы не могли, потому что есть программы, по которым мы должны были строить и жильё, и многие социальные объекты», - пояснил он.

«Если исполняющему обязанности губернатора [Михаилу Ведерникову] удастся вместе с теперь уже сенатором от Псковской области [Андреем Турчаком], потому что Андрей Анатольевич никуда не уходит от нас, от наших проблем, и пообещал в меру возможностей оказывать нам помощь и содействие, перевести часть коммерческих кредитов в государственные обязательства, я считаю, это будет очень правильно и очень своевременно», - добавил Валентин Каленский.

«Мы сможем сэкономить не просто какие-то деньги, а сотни миллионов рублей, которых так не хватает у нас в бюджете для решения социальных проблем», - резюмировал парламентарий.

Напомним, планируется, что помощь регионам придет до конца года. Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Государственной Думы. По подсчётам министра финансов РФ Антона Силуанова, на частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд рублей.

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