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Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»

Победителем конкурса на замещение должности генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» признан Александр Питиримов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по имущественным отношениям.

Конкурс состоялся 1 ноября. В кадровый резерв включен Сергей Иванов.

Напомним, на заседании администрации Псковской области 29 августа и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов обратился к губернатору с просьбой провести конкурс на должность руководителя этого госпредприятия. В итоге было принято положительное решение.

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