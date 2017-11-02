Александр Питиримов выиграл конкурс на должность гендиректора «Псковпассажиравтотранса»
Победителем конкурса на замещение должности генерального директора государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» признан Александр Питиримов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по имущественным отношениям.
Конкурс состоялся 1 ноября. В кадровый резерв включен Сергей Иванов.
Напомним, на заседании администрации Псковской области 29 августа и. о. гендиректора «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов обратился к губернатору с просьбой провести конкурс на должность руководителя этого госпредприятия. В итоге было принято положительное решение.