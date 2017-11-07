«Ростелеком» стал кандидатом на «Народное признание»

13:28, 07 ноября 2017, ПАИ

Филиал в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» претендует на премию «Народное признание - 2017» в номинации «Сервис»

Компанию на соискание награды выдвинул председатель псковской регионального отделения «Федерация компьютерного спорта», заместитель председателя Совета по молодежной политике Пскова Василий Демидов. Как отмечает автор заявки, его инициативу поддержали Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту в лице руководителя Ивана Штылина, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова в лице председателя Александра Гаврилова, Псковская таможня в лице начальник таможни Светланы Степановой, прокуратура Псковской области в лице прокурора области Сергея Белова, ООО «Псковнефтепродукт» в лице генерального директора Юрия Малешина, псковское областное отделение Российского детского фонда в лице заместителя председателя Екатерины Траневой.

По словам Василия Демидова, компания «Ростелеком» оперативно взаимодействует в вопросах реализации телекоммуникационных проектов в Псковской области. «Каждый день связисты работают, чтобы качественные и удобные цифровые сервисы были доступны населению для комфортной жизни и эффективного бизнеса. Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг. На территории Псковской области за последние годы были реализованы проекты: видеонаблюдение на выборах, обеспечение бесперебойной видеотрансляции ЕГЭ, запуск региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) населения области, реализация программы по устранению цифрового неравенства», - отметил Василий Демидов.

Построены корпоративные сети многих для прокуратуры Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ООО «Псковнефтепродукт», Псковская таможни, Отделения Пенсионного фонда по Псковской области, Управления федеральной налоговой службы, ПАО «Сбербанк России», ВГТРК, Управление министерства внутренних дел и других. В стадии реализации находится проект по строительству оптических линий до лечебно-профилактических учреждений.

«Компания неоднократно предоставляла высокоскоростной интернет для проведения крупных киберспортивных соревнований в Псковской области на должном европейском уровне. Организации и их сотрудники, жители региона и киберспортсмены предпочитают интернет от компании Ростелеком, так как он дает высокие качественные характеристики оптического интернета – хорошую скорость, защищенный канал и низкий пинг», - добавил Василий Демидов.

В 2017 году «Ростелеком» обеспечил возможность подключения телекоммуникационных услуг по оптическим сетям более 87 тысяч семей Псковской области. В настоящее время современные услуги связи доступны жителям Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Порхова, Пушкинских гор, Новосокольников, Плюсса и Соснового Бора (Себежский район). Таким образом, жителям Псковской области, чьи дома вошли в адресную программу, уже доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня: доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с, «Интерактивное телевидение» (IP TV) с возможностью просмотра свыше 200 каналов в цифровом и HD-качестве, а также цифровая телефония с набором бесплатных сервисов и возможностью сохранения номера при переезде.

Воспользоваться современными услугами связи от компании «Ростелеком» могут жители более 185 тысяч домохозяйств по всей Псковской области.

Как отмечает автор заявки, «Ростелеком» постоянно двигается вперед – инвестируя в инновации, наращивая темпы модернизации сети, повышая качество обслуживания клиентов и улучшая систему управления. Проведено расширение магистральных каналов до райцентров, замена и расширение оборудования на ядре сети Псковской области. Уровень цифровизации региона местной телефонной сети составляет 100%.

«Благотворительные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Компания на долгосрочной основе реализует социальные проекты в Псковской области. «Ростелеком» ежегодно принимает активное участие в благотворительных мероприятиях, как, например, в благотворительном приеме губернатора Псковской области. За последние годы региональный филиал пожертвовал более 700 тыс. рублей Псковскому областному отделению Российского детского фонда, Красногородской специальной школе-интернату для детей-сирот и Центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Псковской области ГБУЗ», - подытожил Василий Демидов.

Напомним, 2 октября начался приём заявок на соискание премии «Народное признание-2017». Продлится он до 18:00 1 декабря. Вручение премии состоится 2 марта.

Претендовать на награду и выдвигать номинантов, может любой человек, любая организация или предприятие, а также представители всех ветвей власти. Для этого нужно заполнить бланк заявки и отправить его на адрес электронной почты premiya@informpskov.ru . Бланк заявки можно скачать здесь.

По итогам 2017 года награды будут вручены в 11 номинациях:

«Открытие» - в этой номинации на победу могут претендовать новые бизнес-проекты и компании, недавно заявившие о себе на псковском рынке;

«Наша марка» - номинация, в которой могут быть представлены предприятия, чья продукция завоевала доверие псковичей и успешно представляет регион за его пределами;

«Сервис» - номинация для предприятий и организаций, работающих в сфере услуг;

«Лидер» - в этой номинации будут бороться за победу руководители крупных компаний и предприятий, представители бизнес-элиты Псковской области;

«Рекорд» - специальная номинация для спортсменов и тех, кто занимается продвижением спорта и здорового образа жизни;

«Защита» - номинация для представителей правоохранительных органов, силовых структур, МЧС, которые отличились на службе, совершили поступок, выходящий за грань должностных инструкций;

«Поступок» - в этой номинации на награду могут претендовать псковичи, совершившие героический, достойный всеобщего уважения поступок;

«Талант» - номинация для деятелей культуры и искусства, для творческих коллективов, для всех тех, кто неоднократно демонстрировал свой талант публике и завоевал её признание;

«Призвание» - номинация для всех тех, кто достиг высот на профессиональном поприще, для людей, выполняющих свою работу, вкладывая в неё душу;

«Инициатива» - в этой номинации награда будет вручена авторам оригинального и значимого проекта, реализуемого на территории Псковской области;

«Событие» - номинация, в которой будут отмечены наиболее яркие праздники, фестивали, мероприятия и акции, проведенные в регионе.

Напомним, учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016».