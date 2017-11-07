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Культура

Специальный экран создали к премьере фильма «Мертвец» в Пскове

Специально к премьере в Пскове фильма «Мертвец» Джима Джармуша для киноклуба «Молоко и Сено» был сконструирован большой киноэкран с матовым покрытием. Как сообщили Псковскому агентству информации  в проекте «Ветка» Театрально-концертной дирекции Псковской области, экран будет использоваться и для дальнейших показов киноклуба «Молоко и Сено». 

Напомним, завтра, 8 ноября в 20:00, на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится показ фильма «Мертвец» режиссёра Джима Джармуша. Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в 1995 году. Для Пскова показ этой картины также станет премьерным.

По сюжету фильма, молодой бухгалтер Уильям Блэйк приезжает из Кливленда на Дикий Запад в надежде найти работу, но по злой воле случая за его голову назначается награда в 500 долларов. Раненого в грудь возле сердца, его выхаживает индеец, которого много лет возили по городам Америки и Англии в качестве живого экспоната. Лишившись очков, Уильям Блейк вдруг стал стрелять без промаха, увеличивая стоимость своей головы, оставляя за собой след из трупов лиц, охочих до награды, и приближаясь к тому «месту, откуда приходят и куда возвращаются все духи.

Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе театра и в гипермаркете «Империал».

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